Summer: "Como mujer y negra siempre estaré contra la desigualdad"

Tressan Michelle Barnett, conocida musicalmente como SumeRR, es una cantante nacida en 1993 en Mandeville, (Manchester, Jamaica) que, llamada por el amor, se ha establecido en Tenerife, donde impulsa su carrera musical.

Así, de una isla a otra, SumeRR ha conectado en Tenerife con el veterano músico y productor Ras Kuko y también con Ayatimas Reggae Management, los encargados de la producción musical y ejecutiva de Old School, el primer single que supone el inicio de una prometedora aventura artística en Europa.

Este sencillo representa un paseo por los orígenes de la artista, una muestra de los múltiples registros y estilos en los que SumeRR se mueve con sorprendente soltura: roots, dancehall, soul, rap? Y todo ello sin perder de vista su raíz jamaicana.

Con un dulce y a la vez potente ritmo reggae de sabor añejo, SumeRR muestra su versatilidad, fluyendo con su voz por diferentes estilos, desde la melodía envolvente del estribillo hasta la energía y frescura que aporta cuando endurece su registro. En directo se presenta junto a su propia banda, con un show dinámico, potente y cargado de calidad, mostrando su esencia con una voz tan cautivadora como su presencia en el escenario, acompasada con la frescura y el descaro tan característico de la música jamaicana.

¿Su nombre artístico es un homenaje a Donna Summer o al verano?

Me llamo SumeRR y por supuesto me encanta Donna Summer, pero no me llamo así como homenaje a ella. El nombre de SumeRR tiene que ver con lo que soy: vibrante, llena de vida y llena de luz.

De Jamaica a Tenerife, de una isla a otra. ¿Qué se trajo en la maleta?

En la maleta traje a mi perro, Chanel (ríe). También mi bandera jamaicana, porque siempre quiero tener un pedazo de casa conmigo, fotos de mi familia y mucha mucha ropa.

¿Es cierto eso de que el amor lo puede todo?

Sí, estoy convencida de que el amor puede salvar el mundo, provocar cambios, curar el dolor y traer felicidad.

El reggae ha sido reconocido como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. ¿En su país se nace y se vive bajo esos ritmos?

El reggae nació en Jamaica y, por lo tanto, es parte de nuestro patrimonio y nuestro país: fluye en nuestro linaje.

¿La música puede llegar a convertirse en religión?

Lo creo así, porque, como muchas religiones, enseña amor, paciencia, fe y esperanza.

¿Cómo se alcanza la vibración positiva?

En primer lugar, viene desde dentro y, en segundo lugar, está ligada a las personas con las que te rodeas.

¿Las rastas o dreadlocks son algo más que un tipo singular de peinado?

La historia dice que las rastas se iniciaron originalmente en la fe rastafari como una forma de expresar que estás fuera del movimiento. Sin embargo, a lo largo de los años, muchas personas se enamoraron de esa particular apariencia y decidieron intentarlo. Creo que, por lo tanto, asumiendo el libre albedrío, si las personas quieren usarlo, entonces está bien, y si quieren usarlo como expresión de su fe, considero que están en su derecho.

¿Qué tenía un atleta como Usain Bolt para ser tan veloz?

Él creía en sí mismo y a eso añadió años de entrenamiento, persistencia y determinación. Creo que una vez te enfocas en tu objetivo, puedes lograr cualquier cosa.

¿En su condición de mujer alza la voz contra la desigualdad?

Definitivamente, como mujer y como negra, siempre hablaré de cualquier desigualdad, ya sea por sexismo, racismo, homofobia... Creo que todos debemos ser iguales y todos debemos ser amados.

Old School, su último trabajo, ¿representa una reivindicación de sus raíces?

Sí, es el primer sencillo de mi álbum y para mí era importante que mi cultura estuviera representada, así que monté una vibración moderna con un Roots Feel.

¿Y a qué suena Tenerife?

Tenerife es un lugar hermoso y muy similar a Jamaica. La cultura, la gente, incluso la música... Me he enamorado de la Isla, que ya es mi nuevo hogar.