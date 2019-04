Goyo Jiménez: "Me gustaría vivir en Canarias, no en América"

Goyo Jiménez trae esta noche hasta el pabellón municipal Quico Cabrera, en la capital de la Isla, Aiguantulivinamerica2. El humorista melillense ha visitado esta semana varias de las Islas para ofrecer una segunda parte de aquel primer show que, hace 15 años, conquistó al público gracias a su ingeniosa forma de sacar punta a los tópicos de la vida estadounidense. "No temo actuar, en el escenario estoy como pez en el agua", asegura.

Quince años desde aquellas primera reflexiones sobre América que tanto han hecho reír... Toca hacer balance.

Sí, hace 15 años empecé a hablar de americanos, desde que estrené en Madrid Aiguantulivinamerica 1. Llego en un estado personal y laboral para mí inmejorable. Creo que estoy en un momento en el que puedo ofrecer lo mejor de mí en el escenario. Lo estoy notando en la respuesta del público en todas y cada una de las funciones que hemos hecho. En todas hemos colgado el cartel de entradas agotadas, el boca a boca nos ha ahorrado mucho dinero en publicidad. Ahora noto la diferencia en que el público ya me valora, antes tenía que demostrar quién era. Ahora la gente me conoce, y no solo nacionalmente sino de forma internacional. Esta gira va a salir al extranjero y no a cualquier parte. Sin ir más lejos -bueno sí porque no se puede ir más lejos porque si vas más lejos, vuelves- nos vamos a Australia. A Australia y Nueva Zelanda, nos vamos a Sidney, Melbourne, Oackland... Pasamos de unas islas, las Islas Canarias, a esas islas de Oceanía. La verdad es que es una situación muy agradable, gracias a internet el trabajo se difunde y tienes público en todos los extremos del mundo. Es una cosa muy bonita para un artista porque te permite, utilizando tu trabajo, darte a conocer y conocer la mayor cantidad de planeta posible.

Gran Canaria, La Palma, Lanzarote, Tenerife y Fuerteventura en apenas unos días. ¿Cómo le trata el público de las Islas?

Me siento cada vez más como si formara parte del universo insular. Creo que doy poco para lo mucho que recibo aquí. El público canario es cariñoso, encantador, agradece mucho que vengas, más de lo que merezco. Estoy muy enamorado de estas Islas, no conocía La Palma, por ejemplo, y me he quedado fascinado. Estoy muy feliz de venir a Canarias, todos los artistas decimos eso en todas partes pero quien me conoce y viene conmigo a la gira sabe que estaba esperando venir a Canarias salivando. Era el sitio al que más quería venir, el que más quería visitar. Estoy enamorado de estas Islas y de hecho me gustaría mucho venir a vivir aquí, establecerme aquí en un futuro cercano. Me parece el paraíso por sus paisajes y sobre todo por el carácter de sus gentes.

A apenas 24 horas de las elecciones, en este país hay muchos motivos para tomarse las cosas con humor. ¿No cree?

Ojalá nos tomásemos con más humor el panorama electoral. Creo que estamos más crispados que nunca y ya simplemente es el enfrentamiento por el enfrentamiento. Echo de menos que alguien intente unir, que trate de consensuar y que mire por el bien común, de todos, que a la larga es el bien de cada uno de nosotros. No sé, a lo mejor me tengo que presentar yo. En Ucrania ha ganado un cómico las elecciones, a lo mejor me lo tengo que plantear. La verdad, peor no lo puedo hacer, esa ventaja ya la tengo. En cualquier caso, a mi me va a coger la jornada de reflexión actuando en Tenerife, por lo menos haré lo posible porque el público que va a abarrotar el Quico Cabrera vaya menos cabreado a votar.

¿De verdad querría vivir en América?

No (risas), no me gustaría vivir en América. Es bastante curioso porque nunca he estado en Estados Unidos y sin embargo sí que he recorrido prácticamente toda Sudamérica. No lo he hecho no porque no haya querido sino porque tengo un proyecto para cuando vaya: me gustaría hacer un programa de viajes en el que se recogiese mi visita. Estoy en ello, planeando cómo hacerlo, pero como visitante, no como residente. Ya te he dicho que donde me gustaría vivir es en Canarias, no en América. A lo mejor me tengo que plantear hacer un espectáculo que se llame Aiguantulivincanarias, fíjate tú.

¿En qué aspectos cambiaría la sociedad española por alguno de los rasgos de la americana?

De los americanos tendríamos que aprender a confiar un poco más en el sistema, pese a todos sus fallos. Tiene muchas fisuras pero con el tiempo se tiene que intentar pulir o arreglar lo que falla, no querer darle una patada constantemente al tablero porque te ha salido mal la partida. Me da la sensación de que en España hay una especie de constante imposición: o lo mío o lo de nadie. Como aquel lema de los Borgia, Aut Caesar aut nihil, O César o nada. Con tal de mandar hay mucha gente capaz de cargarse el sistema por imponer el suyo. Digamos que el patriotismo americano está basado en que su sistema ha sido la primera democracia moderna y que de verdad cambió el mundo. Claro que ahora tienen que enmendar muchos problemas y claro que tienen muchos fallos, pero no hay que replanteárselo todo constantemente.

¿Cuál es su peor miedo sobre el escenario?

Que no responda la salud o no responda el cuerpo. No temo actuar, estoy ahí como pez en el agua. Al contrario, si me sacas del escenario es cuando me siento un bicho raro. La verdad es que no he suspendido pases más que un par de veces y he actuado muchas veces enfermo, se pasa fatal porque sabes que no estas dando el 100% y tampoco quieres dejar a la gente sin el espectáculo porque lo están esperando como un bálsamo para suavizar sus existencias.

Háblenos de sus próximos proyectos.

Una de las cosas ya la he adelantado: un programa de viajes por Estados Unidos y hablar del asunto para la gente. También estoy escribiendo una serie y sigo con cosas de radio. En general, estoy tan centrado en actuar y en disfrutar de la gira que lo demás está todavía en estado muy embrionario. Hay una cosita con el Banco Santander, con educación, que es algo que me hace mucha ilusión porque se trata de ayudar a personas que han abandonado los estudios.