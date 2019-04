El Cabildo programa actividades por el Día Internacional de la Danza

El Cabildo de Tenerife presentó ayer, en el Auditorio de Tenerife, las actividades que ha planificado con motivo del Día Internacional de la Danza, que se celebra este lunes. El jefe de Proyectos Artísticos de Auditorio de Tenerife, Enrique Camacho; el coordinador artístico del Laboratorio de Artes Vivas Tenerife LAV, Javier Cuevas; y la profesora de danza del Teatro Victoria, Patricia Monroy, dieron a conocer los aspectos más relevantes de esta iniciativa que comenzó anoche y culmina mañana.

Enrique Camacho comenzó resaltando el largo compromiso de la Corporación insular con la danza, que en este caso se materializa en la organización de una función en La Laguna, varios talleres y una gran demostración de 34 escuelas y academias de la isla mañana a partir de las 16:00 horas en el hall del Auditorio, donde mostrarán "su buen hacer de todo el año".

Javier Cuevas remarcó que lo importante no es lo que sucede un día concreto, sino los apoyos regulares a una disciplina y a unos artistas como el colectivo de la danza, que "indudablemente en Canarias y en Tenerife tiene una presencia sólida con premios nacionales, con un circuito que funciona y con unos apoyos por parte del Cabildo muy claros y firmes", lo que propicia, desde su punto de vista, "el impulso, la promoción, la creación, la producción y la difusión de la danza".

En este caso Cuevas resalta que Tenerife LAV se incorpora a los proyectos de danza del Auditorio "como espacio de investigación, reflexión y creación para la escena contemporánea de cuerpo y movimiento". En su alocución, ensalzó el espectáculo que anoche estaba previsto en el Teatro Leal, Should they may be, del Centro Coreográfico de La Gomera. Se trata de una pieza, creada e interpretada por Gregory Auger y Martín Padrón, en la que se retrata la complejidad del ser humano y su necesidad de expresar, contar, transmitir, y el ruido de su mente ocupada e inquieta, difícil de domar.

La compañía residente en La Gomera aprovecha su presencia en Tenerife para desarrollar hoy un taller de 10:00 a 19:00 horas dirigido a profesores de Primaria y Secundaria, de danza y artes del movimiento, psicólogos, coreógrafos, artistas vinculados a la danza, a las artes del movimiento y al cuerpo y toda persona interesada en tratar el cuerpo en aspectos psicosomáticos, sociopolíticos y sanitarios.

En este sentido Javier Cuevas destacó la función de una iniciativa como esta en relación no solo "con ese 3 por ciento de la danza hecha para la gente que danza o va a ver danza, sino para el resto, que se tiene que nutrir de los beneficios de la danza".

Por su parte, Patricia Monroy recordó que este encuentro, un "pequeño festival", tiene una trayectoria de años en lo que constituye una excusa para reunirse y compartir para conocer otros trabajos, a la vez que animó a "todo el mundo a bailar, no solo a los que tengan formación artística, porque bailar es una terapia que forma parte de la vida".

Las 34 escuelas harán una exhibición de estilos tan dispares como el flamenco, clásico, hip-hop o contemporáneo.