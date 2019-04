La Cubana 'vela' a Arturo Cirera

Llegaron por la calle del Norte camino de la plaza del Príncipe, y lo hicieron como unos auténticos titiriteros, a ritmo de revista, despertando la curiosidad de los viandantes y cubriendo un tránsito que, en su tiempo, habría repetido el propio Arturo Cirera.

Porque la pieza Adiós Arturo, que la compañía La Cubana representa desde hoy y hasta el domingo 5 de mayo, en el teatro Guimerá de la capital tinerfeña (un lugar por el que el finado sentía un cariño especial), está inspirada en el testamento vital del polifacético artista internacional Arturo Cirera Mompou, nacido en Tenerife en el año 1918 y fallecido a la edad de 101 años.

Este personaje residió en la calle del Castillo hasta 1930, cuando la familia se trasladó a Valencia y después a París, y representa un ejemplo del espíritu renacentista, un hombre que, a lo largo de su dilatada existencia, desarrolló las facetas de escritor, pintor, escultor, coleccionista de arte, poeta, compositor musical, dramaturgo, actor y director.

Arturo Cirera estudió en el colegio La Salle San Ildefonso y su hermana, en las Asuncionistas. Siempre fue una persona de condición atea, que vivió soltero y afianzado en unas claras convicciones liberales, al que no le gustaban ni los entierros ni los funerales y que dejó escrito que su duelo, en lugar de un episodio marcado por la tristeza, debería convertirse en una gran fiesta.

Pero como quiera que nadie quiso hacer realidad este particular testamento, ahí apareció La Cubana para cumplir las que fueron sus últimas voluntades. "Es una celebración de vida".

Lo cierto es que hacía tiempo que la compañía catalana no paraba en Tenerife, concretamente desde 2004, y no ha sido por falta de ganas. Lo intentaron con un montaje anterior, Campanadas de boda, "pero no se dieron las condiciones", acaso por la alargada sombra de la crisis, explica el director Jordi Millán.

"Siempre hacemos lo mismo: hablar de teatro", que para ellos no supone otra cosa que esa representación que toda persona hace en distintos escenarios de su vida cotidiana: la familia, el trabajo, el ámbito social...

Y como consideran que el público acude al teatro para verse reflejado en la escena, "en este caso, también lo hacemos protagonista y guionista de esta historia", señala el director.

A su juicio existe una equivocación bastante extendida, "por la cual se entiende que para hacer reflexionar se hace preciso mantener una actitud seria y grave". Bien al contrario, Millán sostiene que bajo "la apariencia de la diversión, a partir de la risa y el humor también se invita a pensar" y ahí está la clave.

Si en unos de sus montajes anteriores, La Cubana se reía de la parafernalia teatral que envuelve la celebración de cualquier boda, ahora la compañía ha trasladado su humor al espacio de un funeral. "Siempre nos hemos preguntado por qué para expresar sentimientos necesitamos recurrir al tópico de las frases hechas", subraya.

Arturo Cirera no tuvo hijos y su única descendencia se redujo a un loro, de nombre Ernesto y también longevo como él, compartiendo 40 años de vida en compañía de su amo, y que estará presente sobre el escenario, como un alter ego y el hilo conductor de la obra, convirtiéndose en el gran protagonista de esta particular fiesta.

Un duelo muy festivo

La compañía La Cubana vuelve a la Isla, después de 14 años de ausencia, y lo hace con el montaje 'Adiós Arturo', que se representará desde hoy y hasta el domingo 5 de mayo, en el teatro Guimerá de la capital tinerfeña. Un elenco de diez actores y actrices dará vida a hasta 80 personajes diferentes en un espectáculo que mezcla humor, música y sorpresas.

Funciones

Viernes, 26 21:00

Sábado, 27 18:00 y 22:00

Martes, 30 21:00

Miércoles, 1 19:00

Jueves, 2 21:00

Viernes, 3 21:00

Sábado, 4 18:00 y 22:00

Domingo, 5 19.00

Duración: 2 horas sin intermedio