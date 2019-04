Adrián García: Muchos días he llegado a trabajar y me he preguntado: ¿Cómo haré reír a la gente?

El espectáculo The Primitals se estrenó en octubre del 2016 en el Teatro Alfil de Madrid y ya lleva cerca de 400 funciones por toda la geografía española y algunos países foráneos. El próximo 28 de abril, llegará al Paraninfo de La Laguna, previo paso el 26 de abril por el Auditorio Infanta Leonor de Arona, la singular historia de cuatro guerreros tribales encarnados por Adrián García, Iñigo García Sánchez, Manu Pilas y Pedro Herrero, cuatro virtuosos de la voz que dan vida a una comedia musical, integrada por una veintena de canciones, que combina el humor gestual con la capela. The Primitals "a la caza" del público.

¿El teatro gestual funde sus raíces en la era en la que los humanos vivíamos en las cavernas?

El primer lenguaje de la historia fue el gestual. El de la mirada, el de la sonrisa, el del enfado, que se acompañó de sonidos.

¿Cómo se conjuga la música clásica (Turandot, de Puccini) con la música moderna (Sweet Dreams, de Eurythmics).

Siempre empleando un contexto adecuado. Al fin y a cabo es música. La combinación es posible porque es una música conocida por todo el público.

¿Cómo habéis hecho la selección de canciones?

Fue un proceso muy bonito. Los Primitals Brothers teníamos un repertorio de antemano y junto con la compañía Yllana decidimos que íbamos a cantar temas populares que estuvieran justificados por una dramaturgia. La selección de los primeros temas nos exigían otros temas.

¿Cuánto hay de guion y cuánto de improvisación en vuestro espectáculo?

Improvisación hay poca. Tenemos un guion muy claro de lo que tenemos que hacer cada uno. A veces se prueban cosas nuevas, unas permanecen y otras se descartan. A veces metemos morcillas que pueden ensuciar un poco la solemnidad de la obra, pero cuando todo está fijado y va sobre ruedas es mejor no cambiar. Más que improvisación hay matices.

¿Cómo afronta una función cuando uno no está para bromas?

Con profesionalidad. No todos los días estás en tu mejor momento, pero ahí tienes que tirar de tablas porque tu trabajo consiste en que la gente disfrute y sea feliz durante una hora y media. Tengo la suerte de que esta profesión es terapéutica: cantamos, bailamos y hacemos reír. Muchos días he llegado a trabajar y me he preguntado: ¿Cómo voy a hacer reír a la gente? Y cuando se abre el telón desaparece tu vida personal y te conviertes en un personaje. Al final de la función te das cuenta de que te encuentras mejor. Es una suerte muy grande.

¿Por qué Manu Pilas ha sustituido a Santi Ibarretxe sobre las tablas?

Fue una decisión importante en la historia del grupo. Santi Ibarretxe es un saxofonista muy solicitado, toca con Miguel Ríos o Ana Belén, y no pudo comprometerse al nivel que exigía The Primitals. Manu Pilas se ha convertido en la bestia parda de este grupo que hace que la gente se lleve las manos a la cabeza. Puede cantar diferentes estilos musicales, te puede cantar tanto una copla, como un heavy metal o como un tenor profesional el O Sole Mío. Es el más joven de todos y ha aportado energía e ilusión.

Los gestos son culturales. ¿Cómo reacciona el público en diferentes países?

Nosotros no somos actores meramente gestuales. Hemos añadido un idioma inventado, que sirve de apoyo al gesto. Es algo que se hace desde la Edad Media, cuando las compañías viajaban por toda Europa. Es algo que funciona en cualquier parte del mundo. Nosotros, dentro de ese idioma inventado introducimos algunas palabrejas en castellano que provocan una reacción muy positiva en el público. Esto lo hemos traslado a otros países como fue el caso de Corea del Sur, donde nos ayudó una profesora de coreano. Es muy gratificante comprobar cómo funciona en cualquier país. Las reacciones son las mismas.

Lleváis tres años con este espectáculo. ¿Hasta cuándo se podrá ver y escuchar?

Estamos muy contentos con esta obra. Durante seis meses de creación volcamos todo nuestro ser. Hemos dado con un formato bastante original y novedoso. De tal manera que hay público que repite y ha visto la obra en varias ocasiones. Tenemos algo que lo puede ver cualquier persona, de cualquier edad, y que quiere repetir, esto significa que hemos dado con la clave. Nos gustaría que esta obra creciese y estuviese todo el tiempo posible en los teatros más importantes de España y viajar por el mundo. Tenemos un espejo muy cercano. La obra Paganini, de la compañía Yllana, que lleva doce años representándose, y ahí siguen.