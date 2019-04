Día del Libro con 'estrenos' canarios

El 23 de abril es una fecha esencial para la literatura: el Día del Libro. Es una jornada escogida por reunir multitud de conmemoraciones relacionadas con las letras y que van desde los fallecimientos de Cervantes o Shakespeare a otros aniversarios -ya sea de muerte o de nacimiento- de maestros como Vladimir Nabokov o Josep Pla. Con la primavera llega además el momento de las ferias del libro, como la de Sant Jordi que arranca hoy en Barcelona, y de las novedades literarias. Canarias y sus autores no se quedan atrás y festejan la jornada con estrenos.

Apenas quedan unos días para que la adaptación de la incombustible La estrategia del pequinés llegue a los cines y Ravelo, sin duda uno de los autores con más proyección de las Islas, ultimaba ayer los preparativos para viajar a la Ciudad Condal. "Estoy en una especie de impasse porque voy a Barcelona con la saga de Eladio Monroy, La estrategia del pequinés y Las flores no sangran", explicó. Esa pausa en el camino de Ravelo no es más que un momento para tomar impulso. En apenas una semana presentará su nueva novela: La ceguera del cangrejo. Y el momento, además, no puede ser más adecuado. "Como se puede imaginar por el título, está ambientada en Lanzarote y tiene como trasfondo el concepto de isla sostenible que tenía Manrique", explicó. "Es una novela negra, todo está narrado a través de la intriga policíaca: muere una biógrafa de Manrique y su pareja de desplaza hasta la Isla y se topa con una trama de corrupción", adelantó.

Sobre la situación a la que se enfrentan los autores hoy en día, Ravelo aseguró que siguen "en las mismas, batallando". "En Canarias de hecho creo que ahora tenemos una ventaja: nos hemos quitado un complejo que había. Se puede vivir aquí, trabajar aquí y difundir nuestro trabajo a nivel nacional".

También recién salida del horno tiene este escritor la novela El gran amor de Galdós, una historia de ficción basada en la vida del célebre autor de los Episodios Nacionales. "Siempre he sido un lector devoto de Galdós y además le considero un ejemplo para cualquier escritor, se entregó por completo a un mundo paralelo". Gil recupera, novelada, la historia de amor entre don Benito y su prima Sisíta.

Ediciones La Palma, que además cumple su treinta aniversario, publica la nueva novela del también poeta y columnista, que considera que la literatura se bate ahora contra "esta sobresaturación de las redes sociales". "Hay que reivindicar la lectura profunda, ese esfuerzo que nos ayuda a las personas a ser más libres. Hay que volver a la lectura, volver al silencio", aseguró Gil.

En el caso de este autor tinerfeño, el estreno no es un nuevo libro, es un galardón. Hernández, autor de la serie de novelas del investigador Mat Fernández, acaba de recibir el importante premio Alejandro Dumas de novela histórica con Baraka. "Además, con una especie de Spin off de esta novela acabo de recibir también el premio Antonio Rumeu de Armas, de la editorial Leoncio Rodríguez", destacó.

Aprovechando las celebraciones del Día del Libro, Hernández recuerda las dificultades que deben esquivar los que se dedican a las letras. "Estamos viviendo una crisis global que influye en todo el sector editorial, pero aquí en Canarias, por contra, vivimos el mejor momento de los dos últimos siglos en cuanto a número de escritores y su proyección", aseguró.

Poetisa, traductora e investigadora, prepara el lanzamiento de un ejemplar muy especial. Junto a Yasmina Romero Morales -filóloga y doctora en Estudios de Género- estrena Veinte escritoras canarias del siglo XX, con prólogo de Rosa Regás: De la invisibilidad al conocimiento. "Veinte investigadores han trabajado sobre veinte escritoras esenciales en la historia de las Islas", destacó. Además, acaba de publicar su segundo libro de poemas, Personne. "Aunque se ha avanzado, la escritura masculina sigue siendo más respetada. Se sigue pensando que las mujeres escriben solo para mujeres", lamentó.