Isabel González: "Es muy especial contar historias con la música"

La cantante tinerfeña Isabel González acaba de lanzar una nueva canción, Vale +, que está llena de optimismo y ganas de vivir. Cinco años después de Así soy yo, su último disco, su inigualable voz se pone al servicio de un proyecto que la llevará a ella y su banda de músicos por escenarios de todas las Islas. "Nunca me fui como artista pero dirigir otros espectáculos te resta tiempo para tus producciones personales", asegura.

Hace cinco años que no lanzaba una canción nueva y esta, Vale +, está recién nacida, ¿no es cierto? ¿Por qué esta ausencia?

Sí, hace apenas dos semanas que la sacamos, no llega. En realidad no me he ido todo este tiempo. Me he metido en más proyectos, más a nivel empresarial. Dirijo un espectáculo que se llama Canarias cuatro elementos en Puerto de la Cruz. Antes de ese dirigí también El cabaret de los sueños. Eso te lleva mucho tiempo, sacar un negocio adelante y un espectáculo de 350 personas lleva mucho trabajo.

¿Y ese nuevo puesto dentro de la industria del espectáculo ha cambiado su visión de este mundo?

No, porque siempre me he producido a mí misma. Esto es producir a más gente al mismo tiempo, no ha cambiado.

¿Por qué ha decidido volver como intérprete precisamente en este momento?

Porque han pasado algunos años desde mi último trabajo, Así soy yo. Aquello me desgastó muchísimo porque fue muy ambicioso, grabado en directo en el Teatro Lea. Era un proyecto en directo con una banda de 22 músicos, coristas, y grabamos también un cortometraje. Decidí que me tenía que tomar un tiempo porque fue realmente agotador. Estuve metida en todo: componer, dirigir e interpretar. Soy una persona en la que no va el delegar demasiado, reconozco que es un error.

¿Y sus seguidores no reclamaban su vuelta?

No, porque en el fondo no me he ido del todo. La gente que me sigue sabe de mi trayectoria, sabe que he estado en el Puerto de la Cruz. No me he ido como artista pero sí es verdad que el hecho de dirigir un espectáculo te resta tiempo para tus producciones personales.

La canción Vale + tiene un mensaje muy positivo detrás, ¿tiene algo que ver con su momento personal?

No especialmente, no es porque me haya ocurrido nada. Mi vida siempre ha sido una carrera de obstáculos. Creo que es ahora cuando tengo que hacerlo. Con casi 45 años estoy pasando el mejor momento de mi vida personal y también de mi carrera profesional. Me siento bien en mi tierra, me siento valorada y respetada y sigo teniendo trabajo. Es verdad que todo ha sido a base de esfuerzo y tesón pero cualquier persona profesional tiene que hacerlo así en su ámbito.

¿Y qué vale más para usted?

Pues lo que digo en la canción. La he compuesto yo, tanto la letra como la música. Lo que hablo en la canción es precisamente lo que más importa. Vale más una mirada o el despertar y saber que estas vivo y puedes continuar. Es tan simple como eso. Es tan simple como decir: me tengo que levantar todos los días y hay que dar gracias de que estamos vivos.

¿Cómo se materializará esta nueva etapa como cantante?

El tema es la presentación de un espectáculo que se llama también Vale +. Lo comparo con las flores: es un ramillete de canciones que hemos recopilado. Algunas son mías y otras no, pero todas las hemos arreglado de una forma especial. Tenemos canciones como el Soy rebelde que la escuchas ahora en tango y ni te imaginas cómo suena. Son canciones que sorprenden, les hemos dado un valor añadido, diferente, un toque.

¿Cuáles son las fechas confirmadas para verlo?

La primera fecha que tenemos es el 5 de mayo el La Matanza, primer domingo de mes y Día de la Madre. Arrancaremos ahí la gira. La intención es continuar por toda Canarias. La próxima semana iré por Gran Canaria a hacer promoción y la idea es llegar a donde podamos, todo gracias al apoyo de los medios. Es muy importante que los artistas canarios tengamos su apoyo. Es fundamental.

Como cantante siempre ha tocado muchos palos, ¿hay alguno con el que se sienta más cómoda?

Me gusta toda la música. Por ejemplo, dentro de Vale + hay un tema compuesto por mí -En la calle- que habla de las prostitutas. Nada que ver con el mensaje optimista de Vale + o de Esclava de ti, por ejemplo, que habla de una mujer que vive esclava de sus propios deseos y se siente encerrada en un amor imposible. Ni siquiera esa canción me representa pero me gusta meterme en personajes, y las canciones hablan de eso, de personajes que forman parte de nuestra vida. Es muy especial poder contar historias a través de la música.

¿Musicalmente también es así de variado?

Sí, el espectáculo está dividido en varias partes y dirigido artísticamente por Ángel Pérez. A nivel musical está dirigido por Jeremías Martín y Lucas Rojas. Tengo músicos conmigo increíbles, de mi confianza, de mi espectáculo, y a los pobres los tengo del tingo al tango. De hecho han sido partícipes en la elección de los temas y de los arreglos musicales. Hay un trabajo en equipo, la verdad. Ha llegado el momento de que delegue un poco y me siento así más cómoda.

¿Le gustaría dar el salto fuera de Canarias?

Me lo dicen mucho, sobre todo mi entorno. Pero creo que es una especie de complejo: creemos que si nos valoran fuera somos mejores o más importantes. Yo el éxito siempre lo he vivido como una cosa interna. Se puede tener éxito en cualquier cosa aunque nadie te la reconozca en la vida, es la sensación de levantarte por las mañanas y sentirte bien. Yo tengo tres hijos y un nieto, he vivido una vida llena de cosas positivas, tengo a mis padres, mi hermano, mis amigos y encima me dedico a lo que quiero. ¿Se puede tener mayor éxito en la vida que hacer lo que te gusta y tener a tu gente sana? No me quiero ver sola fuera, no me cambio por lo que tengo. No me quiero ver con mucho éxito fuera y sola en la habitación de un hotel, no lo soportaría.

¿Y se plantea ahora lanzar otro disco?

No me planteo disco, me planteo espectáculos. Quiero volver a pisar el escenario de la forma que quiero, con canciones que me gusten y canciones mías. Tengo menos tiempo y es ahora cuando me da por componer, es curioso. Ya tengo tres canciones ahí, de tres cosas completamente diferentes, y es ahora es cuando quizás el estrés me lleva a crear.

¿Vale+ es un espectáculo pensando para auditorios o teatros o sirve también para espacios abiertos?

Vale para todo pero está diseñado para un teatro. Tiene partes muy íntimas que a lo mejor en una plaza no se podrían dar. Pero soy muy flexible. No puedes hacer cosas pensando solo en un sector. Tienes que hacer las cosas intentando pensar en todo el mundo. Si tienes en un repertorio de 20 temas, 10 canciones deben poder funcionar en una plaza, por ejemplo.