Iván torres: "Vivimos en una búsqueda constante de nuevos sonidos"

Efecto Pasillo estará el próximo sábado, día 27 de abril, en Puerto de la Cruz dentro de la programación del Gastromusic Tenerife. La banda canaria, que consiguió hace unos años colar sus canciones en los primeros puestos de las radiofórmulas nacionales, presentará su último single -No te enamores- y promete un recorrido por toda su discografía. El concierto del día 27 "va a ser un momento lleno de energía", adelanta su vocalista, Iván Torres. Los amantes de Pan y Mantequilla están, además, de enhorabuena. El grupo lanzará un nuevo disco la próxima primavera.

¿Cómo se presenta el verano para Efecto Pasillo? Es una época tradicionalmente muy ajetreada para la banda...

Tenemos muchas ganas de volver a los escenarios pero con los momentos políticos convulsos que vivimos, con las elecciones, está todo un poco parado. No tenemos aún las fechas definitivas pero después de mayo se darán a conocer todos los conciertos de verano.

¿Habrá paradas en el Archipiélago? ¿Viajarán fuera?

Por supuesto, de hecho ya tenemos este concierto en Tenerife y también alguna fecha confirmada en Gran Canaria. También actuaremos en la Península y fuera de España. Tenemos ya una cita en Londres y vamos a volver a México dentro de una gira internacional. Hace tres años que estuvimos en México y volveremos el 6 de junio y estaremos luego en Colombia, Ecuador y Argentina. Son lugares donde nos sentimos muy bien pero allí hay un trabajo por hacer. Necesitamos ir más a menudo para que la gente nos recuerde. La última vez fue maravilloso ver cómo coreaban nuestras canciones.

¿Cuál cree que es la clave del éxito de Efecto Pasillo?

No hay más secreto que el hecho de que somos una banda con unos ritmos muy pegadizos que ha sabido meterse en el mercado. Funcionamos muy bien en directo y eso es totalmente esencial para que una gira funcione y llegue a la gente. Por eso hemos tenido una buena acogida.

Háblenos de su último single, No te enamores.

No paramos de cantarla. La verdad, estamos encantados con el recibimiento aunque realmente en directo la hemos tocado poco.

Tras Barrio Las Banderas, publicado en 2017, ¿tienen ganas de meterse de nuevo en el estudio?

Sí, de hecho estamos ya metidos en faena de cara al próximo disco. Han pasado ya dos años. De cara a la próxima primavera esperamos tener ya un nuevo disco. En Efecto Pasillo somos eso, buscamos mezclas y nuevos sonidos. Somos de fusionar estilos. Nos gusta revisar lo que hemos hecho anteriormente y analizar lo que funciona, lo que le gusta a la gente.

Este último disco ha sido, tras el éxito imparable de temas como Pan y mantequilla o No importa que llueva, una confirmación de la consolidación de la banda...

Sí, en cierta manera nos ayudó a ver eso, ver hasta dónde habíamos llegado. Por contra, la rapidez de la industria es tal que solo pudimos sacar dos singles. Esas canciones son, al fin y a cabo, las que la gente oye en la radio. Tenemos muchas ganas de ir a por otro disco. Lo fundamental de nuestra música ha sido vivir en una búsqueda constante de nuevos sonidos, el no repetirse, no mantener siempre la misma estructura. Es verdad que hay canciones que recuerdan a temas anteriores pero estamos siempre pendientes de buscar cosas nuevas, de ser conscientes de lo que gusta y de lo que suena ahora. No queremos perdernos las tendencias.

Y hablando de esa búsqueda, ¿nos puede adelantar algo de cómo será ese nuevo disco?

Es muy pronto aún, ni siquiera yo lo sé. Tenemos varias maquetas pero aún hay tiempo para hacer nuevas búsquedas, para sentarnos todos juntos y decidir qué es lo que queremos incluir y, por supuesto, de hacer una buena producción.

En el concierto de Puerto de la Cruz estarán acompañados de Malahierba, Los Troles y Los Vándalos. ¿Cómo será su actuación?

Va a ser un momento lleno de energía. Van a sonar todas las canciones que la gente siempre quiere oír y, por supuesto, estará No te enamores.

¿Van a sumarse a la moda de las colaboraciones?

Sí, estamos abiertos a hacerlas, claro. Estamos buscado algunas cosas pero no están cerradas aún. Cuando colaboras con otros músicos siempre es una fuente de enriquecimiento. Por eso cada vez es más habitual ver a artistas trabajando juntos. En el próximo disco de Efecto Pasillo habrá varias colaboraciones, eso seguro.