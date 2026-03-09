Más de 1.600 músicos participarán en el ciclo Primavera Musical 2026 en Tenerife

Más de 1.600 músicos participarán en el ciclo Primavera Musical 2026. En total, una docena de conciertos darán forma a esta nueva edición del proyecto promovido por la Federación Tinerfeña de Bandas de Música y en colaboración con el Cabildo de Tenerife. Los encuentros tendrán lugar en el Auditorio de Tenerife Adán Martín. El primero se celebrará este mismo domingo, día 15 de marzo. El ciclo concluirá el 21 de junio. Se trata de una iniciativa consolidada dentro del calendario cultural de Tenerife, y contará con un total de treinta y cinco formaciones. Todos los conciertos arrancarán a las 11:30 horas, se celebrarán casi todos los domingos y la entrada es libre y gratuita.

La presentación de la agenda de esta propuesta musical se llevó a cabo hoy, 9 de marzo, con la presencia de Lope Afonso, vicepresidente primero del Cabildo de Tenerife, el presidente de la Federación Tinerfeña de Bandas de Música, Juan Antonio Rancel, y el vicepresidente tercero y consejero de Cultura, Museos y Deporte, José Carlos Acha Domínguez.

La Banda Insular de la Federación, bajo la dirección de Miguel Ángel Arrocha Rodríguez, ofrecerá el concierto inaugural en la Sala de Cámara del Auditorio. El repertorio de esta cita comenzará con Raíces sonoras: de la tierra al mito, que incluye obras de José Suñer-Orila y del tinerfeño José Manuel Encinoso. A continuación, sonarán las melodías de Images, de Suñer-Oriola, darán paso a la interpretación de 95 temas. Le seguirá Manrique, del santacrucero Encinoso, pieza con la que alcanzó el segundo premio en el Concurso de composición para la Gran Canaria Wind Orchestra. Finalmente, la cita inaugural concluirá con El Jardín de Hera, de Suñer-Oriola, una pieza basada en la mitología griega.

Programa del evento

En el programa de marzo participarán las bandas Las Candelas, Crearte de Tejina y San Pedro. A continuación, en abril, se presentarán Santa Cecilia, Nuestra señora de Los Remedios, Nuestra Señora de Lourdes, Nivaria, San Sebastián, Arona, Cruz Santa, Princesa Yaiza y Alcaraván. En el mes de mayo actuarán 12 formaciones. La primera será Ernesto Beteta y le seguirán La Victoria de Acentejo, Fasnia, La Esperanza, Unión y Amistad, San Marcos, Virgen de la Luz, Garachico y Santiago del Teide. Finalmente, el evento concluirá en junio, tras pasar por la Sala de Cámara las agrupaciones Amigos del Arte, XIX de marzo, Santísimo Cristo de El Calvario, La Candelaria, Filarmónica de Los Realejos y El Salvador.

Para Afonso, el evento se ha convertido en "un gran atractivo para la Isla y da a conocer la mejor música de todos los municipios". Además, "año tras año se suman nuevas bandas y cada vez son más los músicos federados", comentó Rancel. Por su parte, Acha dió valor a la subvención de más de 320.000 euros que se reparte entre las 37 bandas actualmente consolidadas en Tenerife. "Esta ayuda ha permitido aportar en transportes, cursos, actuaciones y clases magistrales. Una enorme cantidad de elementos beneficiarios para los músicos", añadió.

Novedades

Como novedad este año, contarán con la participación de El Patronato Insular de El Hierro en el acto de clausura. "Es de gran satisfacción saber que siguen nuestro trabajo y quieren ser partícipes del mismo", expresó Rancel. Además, añadió que el principal objetivo del evento es dar visibilidad a los músicos y directores tinerfeños, dar importancia a la música de banda y hacerles sentir valorados. Finalmente, destacó que cada año hay "más nivel" y el público podrá disfrutar de un repertorio novedoso y ambicioso. "Es lo que hace al evento diferente edición tras edición, variando la temática y las obras", concluyó.