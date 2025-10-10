Vives Impro: cuando la risa marca el guión

Romina Vives, fundadora de Vives Impro, despide seis años de éxito llenando de público La Barbería de Vegueta cada jueves, y ahora anuncia el traslado de la improvisación al local Distinto, en el parque de Santa Catalina de Las Palmas de Gran Canaria, acompañada por Impro Acción y los intérpretes Abraham Santacruz y Efraín Martín, reafirmando así la importancia del café teatro en Canarias como pilar cultural de la comunidad.

Vives, única e incansable referente del teatro improvisado en Canarias, acaba de cerrar un ciclo dorado con seis años de funciones ininterrumpidas llenando La Barbería de Vegueta cada semana, consolidando el café teatro como espacio esencial para la cultura de la capital grancanaria.

“Este rinconcito del casco histórico dice adiós, pero la esencia de la improvisación no desaparece: desde el jueves 4 de septiembre hemos trasladado el espectáculo a Distinto apostando decididamente por mantener viva la oferta cultural para el público canario”, cuenta esta reputada profesional.

Romina, junto a Santacruz y Martín, también referentes en el panorama de la improvisación teatral isleña, asume el reto de reinventar el café teatro en un nuevo espacio, dispuestos a crear cada semana historias únicas que solo ocurren una vez y celebran la participación activa del público canario aprovechando “su locura y humor sin filtro”, dice.

El formato de café teatro, donde los espectadores pueden disfrutar de actuaciones cercanas, interactuar con los artistas y ser parte de cada función, se ha convertido en un auténtico motor de la cultura canaria contemporánea gracias a la labor de Romina Vives y otras compañías como Impro Acción o Anartistas.

“Democratiza el acceso a propuestas creativas y mantiene vivo el tejido artístico local, permitiendo que el arte siga creciendo y adaptándose a las necesidades del público”, concluye.