Yaiza Guimaré, una canaria en la guerra fría
La actriz interpreta a una espía de la KGB en ‘La sospecha de Sofía’, nueva película de Imanol Uribe que se estrena el 3 de octubre
La actriz grancanaria Yaiza Guimaré forma parte del elenco de la esperada película La sospecha de Sofía, el nuevo thriller dirigido por el cineasta Imanol Uribe que se estrena el 3 de octubre con Álex González y Aura Garrido de protagonistas.
La intérprete admite que “fue un gustazo trabajar bajo la dirección de Imanol Uribe, un grande de nuestro cine”, quien ficha a Guimaré para el rol de Rebeca Sharp, espía alemana de la KGB que “no tiene escrúpulos, es fría y calculadora; un alto mando que dirige una misión en Madrid cuyo epicentro es el protagonista, Daniel”, explica.
La canaria no sólo hizo “de alemana —se me oye hablar en alemán y español con acento alemán—, sino que también fui coach de alemán con Álex González, a quien preparé para que hablara en ese idioma”. Guimaré, que acaba de rodar Frauds, serie inglesa “donde me contrataron para entrenar a las protagonistas, Jodie Whittaker y Suranne Jones, para que hablaran en español sin tener idea del idioma”, dice, tiene pendiente el estreno en Netflix de otra serie “donde de nuevo hago de alemana y también hice de coach de acento con otro actor alemán para que hablara español”.
