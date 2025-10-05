Sello canario para oasis extremeño

El Mediterráneo ha sido la fuente de inspiración del Hotel Amar, un nuevo proyecto de In Out Studio. El hotel boutique se ubica en el corazón de Extremadura y contará con 3.700 metros cuadrados diseñados y concebidos como un lugar en el que poder desconectar y disfrutar de un entorno natural maravilloso. El diseño empieza desde el exterior, con un proyecto de zona de piscina, en el que se crean diferentes espacios de recreo y descanso. Y continúa en el interior, donde, se diseñan las zonas comunes como el restaurante, lobby y pasillos hasta las suites, inspiradas en la esencia de Extremadura.

En el corazón de ese espacio destaca la zona de bar de piscina circular, que se erige como el punto de encuentro social, con su revestimiento de cerámica color aguamarina que invita a los huéspedes a relajarse y disfrutar de su bebida favorita mientras socializan con otros viajeros. Dominando el espacio, unas pérgolas de madera y metal se elevan como si fueran árboles para proporcionar sombra y refugio, añadiendo un toque de elegancia.

La piscina de formas orgánicas invita a los huéspedes a sumergirse y disfrutar de momentos inolvidables en un ambiente de serenidad y belleza natural.

El lobby, bañado en luz natural, es un amplio espacio diáfano que da la bienvenida a los visitantes y sirve como un punto de conexión entre el restaurante, la recepción y las zonas de eventos.

El restaurante del Hotel Amar ofrece, asimismo, una interesante propuesta gastronómica, uno de los grandes valores de este hotel.