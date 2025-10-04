La insoportable jefa que enamora
La creadora de contenidos Sarah Lómore, con más de 70.000 seguidores en redes sociales, ha convertido en un clásico sus personajes “arrogantes, egoístas e insensibles”
Gracias a sus 31.000 seguidores en Instagram y los casi 49.000 en TikTok, la creadora canaria de contenidos de humor Sarah Lómore ha conseguido que algunos de sus vídeos, protagonizados por personajes “arrogantes, egoístas e insensibles” creados por ella —“algo totalmente contrario a mí aunque sí me une a ellos el humor sarcástico”, confiesa—, acumulen más de 3,6 millones de visualizaciones.
Convertida en uno de los rostros de referencia en las Islas de la nueva generación de cómicas, Lómore tiene en la actualidad sobre la mesa “varios proyectos, uno de ellos muy grande del que no puedo hablar todavía hasta que no me confirmen; otro”, dice, “en televisión llevando el personaje de la jefa explotadora y uno más para empezar a hacer monólogos sobre explotación laboral en teatros y otros espacios”.
Sus inicios en redes sociales se remontan a hace quince años y, sobre la relación que mantiene con sus followers, asegura:
“Intento siempre ser agradecida y tratar con mucho cariño a la gente que me sigue y me para por la calle para tomarse fotos o simplemente para agradecerme el contenido que hago o saludarme”.
- La Virgen de Candelaria peregrinará a Santa Cruz sobre un baldaquino histórico del siglo XVIII
- Plenilunio llena Santa Cruz de Tenerife de arte urbano, mercadillos, gastronomía y conciertos
- Delincuencia organizada: cae una banda por robar en maletas en el aeropuerto Tenerife Sur
- Narcotráfico en Tenerife: Intervienen 1.500 kilos de hachís cerca de Los Cristianos
- La Virgen de Candelaria llegará a Santa Cruz con el traje verde y regresará con el azul
- Una piscina de 20.000 litros sobre el escenario y un reto insólito para la soprano: Tenerife acoge el estreno europeo de la ópera 'Yerma'
- Treinta detenidos y 21 investigados por el robo en maletas en el aeropuerto Tenerife Sur
- La Audiencia Provincial reanuda el juicio contra el dueño de La Chasnera por blanqueo de capitales