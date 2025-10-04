La insoportable jefa que enamora

Gracias a sus 31.000 seguidores en Instagram y los casi 49.000 en TikTok, la creadora canaria de contenidos de humor Sarah Lómore ha conseguido que algunos de sus vídeos, protagonizados por personajes “arrogantes, egoístas e insensibles” creados por ella —“algo totalmente contrario a mí aunque sí me une a ellos el humor sarcástico”, confiesa—, acumulen más de 3,6 millones de visualizaciones.

Convertida en uno de los rostros de referencia en las Islas de la nueva generación de cómicas, Lómore tiene en la actualidad sobre la mesa “varios proyectos, uno de ellos muy grande del que no puedo hablar todavía hasta que no me confirmen; otro”, dice, “en televisión llevando el personaje de la jefa explotadora y uno más para empezar a hacer monólogos sobre explotación laboral en teatros y otros espacios”.

Sus inicios en redes sociales se remontan a hace quince años y, sobre la relación que mantiene con sus followers, asegura:

“Intento siempre ser agradecida y tratar con mucho cariño a la gente que me sigue y me para por la calle para tomarse fotos o simplemente para agradecerme el contenido que hago o saludarme”.