Drag poligonera busca teatro para reinventarse, la llamada de atención de Grimassira Maeva

Mucho más que el mítico drag poligonero Grimassira Maeva, Rayco Santana tiene formación en artes escénicas, es creador de Escuela Drag y cuenta con estudios continuos en dirección y guion cinematográfico.

“Desde que tengo uso de razón, quería dedicarme al arte, empecé como bailarín, después como coreógrafo, porque quería contar historias, pero no tuve la posibilidad o no encontré el código para hacerlo desde la danza. Me inicié como drag porque me daba la posibilidad de crear otras narrativas, supe conocer al público y encontré un lugar para comunicar y reivindicar, con los años y al escribir los espectáculos, al igual que me pasó con la danza, vi que lo que quería expresar no tenia cabida en el drag y ahí me fui a estudiar a Barcelona, dirección y guion cinematográfico y por fin llegué al lugar donde poder desarrollar las historias que siempre había querido”, dice el joven sobre su futuro inmediato.

Nacido artísticamente como Asharik, Grimassira Maeva “surge de una recomendación de drag Mandrágora, que vio en mí potencial cómico”.

Cuerpo y espontaneidad compartidos

Rayco dice que con Grimassira comparte “el cuerpo y a veces la espontaneidad. Grimassira es de hacerse notar, de tirar besos “volaos”, de guiñarte un ojo y posar para cualquier móvil u objetivo que la enfoque. Rayco es mas de sentarse en la última fila y contar con menos habilidades sociales. Cuando un interprete está en modo personaje intenta pensar cómo lo haría ese alter ego. Disocias absolutamente tus reacciones para entregarte a la improvisación”.

Sobre quienes critican que el universo drag ha tocado fondo, Santana dice que “sin quitarle valor a lo que hemos construido durante mas de 25 años, cierto es que faltan perfiles en la gala, falta un poco de personalidad entre los drags canarios. Sobra el mismo esquema de espectáculo, necesitan dejar de mirar quién ganó el año anterior para intentar mejorar sobre lo que ya se premió. Muchos llegan amadrinados por drags ya experimentados y bajo la admiración y el respeto, acaban repitiendo patrones. La identidad de nuestro drag no son los vestuarios con piedras o los cascos gigantes, es mucho más que eso”.