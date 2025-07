Los 10 de Lola Rodríguez

Lola Rodríguez (Santa Brígida, 1998) y quien firma este artículo no nos explicábamos la razón de que durante los 10 años de vida de Con Estilo la actriz y modelo española, referente del activismo LGTBIQA+, no hubiese salido jamás en la revista a pesar de que a ambos nos une desde hace casi tres lustros cierta amistad.

No obstante, como hablábamos ella y yo preparando el reportaje que ocupa estas páginas, las cosas suceden cuando tienen que suceder. Y si hay en Canarias una persona que haya alcanzado el éxito y se haya realizado a lo largo de la última década es la protagonista de la fantástica y aplaudidísima teleserie Veneno, imagen en la actualidad de Jean Paul Gaultier y una activista trans que comenzó a tener visibilidad precisamente en el año 2015, cuando nace esta publicación que hoy cumple 10 años de vida, los mismos en los cuales Lola se ha convertido en la mejor versión de sí misma.

Portada de Con Estilo, con Lola Rodríguez como protagonista. / Aitana Valencia

Libertad

“Canarias me ha hecho y nos ha hecho libres”, admitía este pedazo de mujer cuando se le preguntaba si su canariedad ha marcado su carácter y su visión del mundo. Con una proyección profesional que casi con total seguridad la llevara a trabajar más fuera de España que en nuestro país, Lola comienza a tener visibilidad cuando en el año 2015 se convierte en la primera candidata transgénero menor de edad que concursaba en el certamen de Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, siguiendo, casualidades de la vida, la estela que en 2005 inició la también actriz trans Isabel Torres, ya fallecida, pero con la que coincidió en Veneno.

Lola Rodríguez. / Aitana Valencia

La protagonista de este reportaje, dotada de un caparazón que solo consiguen aquellos y aquellas que se han visto obligadas a protegerse de los insultos, las humillaciones, las burlas y los ataques homófobos, confiesa que nació “en el lugar donde tenía que nacer". "Me atrevo a decir que Canarias me ha hecho libre, pero también nos ha hecho libres a muchas mujeres transexuales que hemos podido vivir, crecer, soñar y desarrollarnos en nuestra tierra”, dice la bella joven que aprovecha la ocasión para hablar asimismo de su futuro profesional.

Lola Rodríguez. / Aitana Valencia

Futuro profesional

La intérprete habla también de su futuro profesional en la pequeña y la gran pantalla sin ocultar que mientras en España la mayoría de papeles que le ofrecen "son para hacer de mujer transexual" fuera de nuestro país sí que le proponen roles acordes con la mujer que es. No obstante, acaba de rodar un largometraje junto a Paco León.

Lola Rodríguez. / Aitana Valencia

En ese sentido habla también de la oportunidad y el trampolín que le ha proporcionado formar parte del universo del diseñador francés Jean Paul Gaultier, quien la ha elegido de imagen para su línea de perfumes de mujer además de invitarla a desfilar durante la presentación en la Semana de la Moda de París de su colección de alta costura. “Imagine la ilusión que me hace una oportunidad como esa sobre todo cuando he sido siempre una admiradora de la firma”, asegura la grancanaria antes de reconocer la importancia que ha tenido en su vida la aparición de los cineastas y productores Javier Ambrossi y Javier Calvo, los Javis, “que ya son parte de mi familia. De hecho”, concluye, “me los he traído varias veces a mi casa de campo en Santa Brígida”.