Carla Antonelli, activista LGTBIQ+ y senadora: “Mi activismo nace de forma natural por supervivencia"

Actriz, activista y autora del libro de memorias ‘La mujer volcán’, la tinerfeña es la primera mujer trans en ocupar el cargo de senadora en las Cortes Generales de España por la Asamblea de Madrid, donde se ha convertido en azote de la derecha.

Activismo

“Mi activismo nace de forma natural por supervivencia. En Canarias y luego en Madrid sufrí abusos, agresiones... El colectivo LGTBIQ+ no tenía derechos y eso me llevó a reivindicarlos en las primeras manifestaciones. Como soy peleona y detesto los abusos, me fui involucrando”.

Pedro Zerolo

“La relación nace cuando los dos ya estábamos en la política. Yo formaba parte del PSOE cuando él llega. Me habían hablado de un canario implicado con el colectivo LGTBIQ+ en Madrid y que era un gran orador; luego trabajé y me enfrenté junto a él a quienes nos negaban nuestros derechos. Viví con Pedro grandes momentos en España como la aprobación de ley de matrimonio igualitario y sentamos las bases de la ley trans... Si ve qué está pasando con nuestros derechos, no daría crédito. Sátrapas como Putin o Trump y partidos de extrema derecha han fijado su objetivo en las personas trans; nos criminalizan y desprecian en sus discursos o medidas”.

Senadora

“Es un honor ser la primera mujer transexual designada en España como senadora en las Cortes Generales [por la Asamblea de Madrid propuesta por Sumar]. De las Cortes Generales emanan las leyes españolas y hoy es imprescindible que una de nosotras esté ahí frenando a quienes tratan de arrebatárnoslo todo con medidas inconstitucionales y fakes dirigidos en especial hacia las personas trans; que volvamos al listado de trastornos mentales de la Organización Mundial de la Salud, a la clandestinidad, a la prostitución...”.

Memorias

“Creo que con 65 años y aunque me quedan muchas cosas por vivir este era el momento de contar qué he vivido porque ahora el colectivo LGTBIQ+ y en concreto las personas transexuales estamos presenciando cómo la derecha de España trata de arrebatarnos lo que tanto nos costó alcanzar. Quien lea La mujer volcán comprenderá de dónde venimos pero, sobre todo, adónde no toleraremos que nos devuelvan que es la marginalidad, la violencia y el desprecio”.

Libro

“La mujer volcán, mi libro de memorias que escribí junto a Marcos Dosantos”.

Comida

“No soy muy comilona pero adoro un pescado frito, cherne por ejemplo, con sus papas arrugadas y un buen mojo picón”.

Bebida

“Me encantan los vinos de nuestro Archipiélago”.

Película

“Emilia Pérez (J. Audiard 2024)”.

Viaje

“Sin duda, cualquiera de las ocho islas canarias”.