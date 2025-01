Arte con un punto propio en el CAAM

Sobre paredes de un electrizante color azul cuelgan en el Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM), en Las Palmas de Gran Canaria, alrededor de una decena de piezas elaboradas en algodón y encaje de crochet por el artista Zak Ové (Londres, 1966), un artista multidisciplinar que trabaja en cine, escultura y fotografía para recuperar mitologías del viejo mundo a través de materiales y tecnologías de origen contemporáneo, cuya producción protagoniza Virulent Strain/Cepa virulenta, una brillante retrospectiva sobre la obra de este creador afincado en Canarias, comisariada por Paul Goodwin, que estará abierta hasta el 9 de febrero de 2025 en la sede principal del museo, en la calle de Los Balcones del barrio de Vegueta.

Una de las obras que expone Zak Ové en el CAAM. / José Carlos Guerra

Fascinado por la interacción entre la antigüedad y el futuro, Ové se inspira en los rituales de máscaras y las tradiciones del carnaval de Trinidad, que en sí mismo tiene sus raíces en una lucha por la emancipación.

Estas piezas desarrolladas en técnica mixta por el artista Zak Ové que reunidas en un único espacio exhibe desde el pasado 7 de noviembre el Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM) son fruto, algunas de ellas, del homenaje al escritor y activista de los derechos civiles James Baldwin, quien fue mentor artístico de Zak Ové y vivió en Saint-Paul de Vence durante los últimos diecisiete años de su vida, localidad francesa donde bajo el título de Zak Ové, Know From Wherece You Came mostró por vez primera este singular creador.

“Para mí, la destrucción del yo a la que se refiere [Baldwin] es la misma destrucción contra la que lucharon los esclavos libres en Canboulay, en Trinidad”, dijo Ové.

“El derecho a vivir una vida con la misma justicia e igualdad que se le proporcionó a la contraparte blanca del hombre negro”, añadió el también comprometido artista de origen británico.

Únicas y vibrantes, las obras incorporan un uso inventivo de técnicas mixtas: tapetes de crochet encontrados en mercados y ventas de artículos usados.

Obra de Zak Ové en el CAAM. / José Carlos Guerra

“Como artista de la transformación, Zak Ové amalgama múltiples elementos de las culturas caribeñas, africanas y europeas -desde la música hasta medios visuales como la escultura, la fotografía o los tejidos- para crear nuevas formas virales. Esta exposición en el CAAM”, añade Goodwin, comisario de Virulent Strain / Cepa virulenta, “presenta una panorámica de obras y elementos clave en la trayectoria de Ové que abarca desde sus primeros trabajos fotográficos en los que documentaba el Londres multicultural; el compromiso del artista con las comunidades y tradiciones carnavalescas de Trinidad, que desembocó en el cambio hacia la creación de objetos; obras escultóricas a gran escala, como la célebre serie Invisible Men, y los trabajos más recientes sobre textiles y abstracción”, concluye Goodwin sobre una exposición que coincide con el 35 aniversario del nacimiento del Centro Atlántico de Arte Moderno.