Santorini, un mito del relax para Carlos Ventura

“Santorini fue siempre uno de mis destinos soñados para visitar”, confiesa Carlos Ventura, periodista y colaborador televisivo de Entre Nosotras y Ponte al Día, en TV Canaria. “Grecia de por sí es un país que invita a ser descubierto por la carga histórica que arrastra, así como por sus islas y parajes de ensueño, tanto que llegan a abrumar por la belleza de sus lugares”, añade.

Sin embargo, Santorini tiene para Ventura algo especial. “Transmite una carga energética tan poderosa como relajante gracias a ese color blanco que inunda todos y cada uno de los rincones de la Isla. Sus atardeceres”, reconoce, “no tienen comparación con otros del mundo, y mira que en Canarias se pueden vivir muchos muy bonitos, pero disfrutar de uno de ellos desde las famosas cúpulas azules ha sido de las experiencias más emocionantes que he tenido”.

Admite que tenía un poco de miedo “por la fama que precede a la isla griega y temía que no fuera lo que uno puede ver a través de las fotos pero en el caso de Santorini son pocas las imágenes que pueden reflejar la belleza que uno va a encontrarse cuando pone un pie en esta isla. Y no hablo solo de su parte más famosa, Oia. Me refiero también a su capital, Fira, llena de puestitos, restaurantes autóctonos de la zona y unos rincones preciosos que se esconden en las calles traseras del centro neurálgico de la ciudad”.

“Aunque pueda parecer una tontería”, prosigue el periodista y colaborador canario de televisión, “en Santorini es indispensable alquilar un coche para llegar a todos lados y no perderse sitios tan bonitos como las playas Roja y Blanca o los pueblos de interior como Pyrgos”, concluye.

Carlos Ventura. / Carlos Ventura

Qué comer

“La gastronomía de Santorini es perfecta allá donde vayas como en toda Grecia pero recomendaría el restaurante Thalami”, apunta el canario.

Cuándo viajar

“El mejor momento es de mitad de septiembre en adelante; hay menos turistas que en verano y puedes disfrutarla con calma”, dice Ventura.