El argumento de Muerte en Vegueta, la nueva novela de Christian Santana Hernández (Telde, 1975), parte de una ola de crímenes que se desata en el casco antiguo de Las Palmas de Gran Canarias. Publicada por Cosecha Negra Ediciones, se trata del sexto libro de ficción del filólogo y escritor aunque es la primera vez que el autor aterriza una de sus historias en Canarias. Quizá, por ello, Muerte en Vegueta es su publicación “más personal”, como define el escritor.

La aparición de un cadáver en las escaleras de las Casas Consistoriales, en la histórica plaza de Santa Ana, es el inicio de un duelo entre el viejo policía Paco Luis Costa y una mano ejecutora despiadada que nunca descansa. ¿Cuál es el origen de tanto ensañamiento? ¿Por qué elige a sus víctimas? ¿Tienen algo en común?

En esta novela, Christian Santana dibuja unos personajes con caracteres marcados, bien esculpidos y ricos en matices. Los diálogos, siempre precisos y elocuentes en la obra del autor teldense, enriquecen y favorecen el conocimiento profundo de cada una de las almas que pueblan sus páginas.

Se nota la cercanía casi patológica del escritor con la dramaturgia, más concretamente con William Shakespeare, del que es tan experto como deudor. Y es acreedor porque Santana destaca, sobre todo, como un militante del conocimiento de la condición humana como lo fue el Cisne de Avon y antes dibujaron otros autores clásicos en todas sus facetas y con todas sus virtudes pero, también, con una ristra de defectos. Y es en estos últimos donde encuentra Santana Hernández su terreno más abonado.

Una oscura trama

“Todas las personas tienen sus luces y sombras”, dice. “De manera que las ciudades, que son habitadas por estas, no se quedan al margen. Las Palmas de Gran Canaria tampoco. He leído mucho sobre esta capital pero no hay que irse muy lejos. Con prestar atención a las secciones de Sucesos en la prensa podemos entender que no estamos precisamente en la Arcadia”, señala el escritor y docente.

“Sin embargo, al igual que con las personas”, prosigue explicando el autor de Muerte en Vegueta, “debemos saber dónde pisar. El mundo y la condición humana siempre han sido así. Otra cosa es que lo sepamos o nos apetezca, o incluso tengamos la valentía, para sumergirnos hasta las entrañas porque el miedo se suele ocultar pero está próximo a todo y a nada. El mal existe como contraposición necesaria al bien. Se alimentan el uno del otro”, afirma.

Una portada especial

La imagen de uno de los famosos perros de la Plaza de Santa Ana que ilustra la portada de la novela que ahora ve la luz tiene un significado muy especial para Christian Santana. Se trata de una creación de Sara El-Fahmi Medina, joven canaria estudiante de Medicina que, además, es una enamorada del diseño gráfico.