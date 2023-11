Mi rol en redes sociales es el de una chica muy natural que baila todos los días, enseña las cosas que hago; mis días malos y mis días buenos, los viajes, risas y llantos... En definitiva”, explica la influencer grancanaria Erin Travieso Afonso, con más de 3,3 millones de seguidores sólo en TikTok e Instagram, “mis redes sociales se basan en mostrar quién y cómo soy, y todo lo que me rodea”.

Alumna de segundo curso del Grado de Educación Primaria en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, la joven suma desde hace unas semanas a sus facetas de influencer y estudiante el rol de colaboradora en el programa Enralados, producción de Videre para Televisión Canaria, donde demuestra desparpajo y frescura.

“Cuando me juntaba con todos mis primos, que son como hermanos, hacíamos rabiar a mi abuela con las locuras que hacíamos. Incluso en el colegio, en las reuniones de padres y madres”, recuerda, “siempre decían que era muy habladora e inquieta; una traviesa en toda regla”. Admite que como buena canaria es una enralada de la vida y añade que “las isleñas ya tenemos los mejores carnavales del país: ¿cómo no enralarnos en cada fiesta? Somos”, dice, “muy extrovertidos y animados”, características que también definen a esta encantadora chiquilla de 19 años de edad.

Tras su experiencia en redes sociales como imagen de varias empresas, Enralados supone su primera incursión televisiva, oportunidad que, reconoce, “está siendo todo un aprendizaje”. “Yo solo creaba contenido en plataformas de redes sociales pero ahora estoy aprendiendo el trabajo que conlleva hacer y pertenecer a un programa de televisión. Nos lo pasamos superbien”, cuenta, “y el ambiente es increíble detrás de todas las cámaras”.

Confiesa que comenzó en Enralados con “vértigo y nervios” aunque ahora, tras varias semanas en antena, el espacio de TV Canaria le está granjeando momentos de felicidad. “Espero que solo sea el comienzo y tenga más oportunidades de conocer nuevos proyectos televisivos”.

Sus inicios en las redes sociales

Su presencia en redes comenzó durante el confinamiento por la crisis de la Covid-19, una situación que Erin Travieso supo explotar y que sólo tres años después se traduce en 3,1 millones de followers en TikTok y más de 200.000 en Instagram. “Estaba tan aburrida en casa”, rememora sobre aquel inicio, “que todos los días me ponía a subir vídeos bailando con mi familia. Poco a poco fui colgando más y más vídeos hasta que se me hizo viral uno donde bailaba masticando un chicle”.

Esa grabación acumuló casi 69 millones de visualizaciones y provocó que las redes sociales de la grancanaria, con 16 años por entonces, crecieran de un día para otro en todas las plataformas hasta casi los tres millones de seguidores, cifra mareante que la animó a seguir adelante y mostrarse al mundo tal y como es.

“Me empujó a continuar desarollándome en este ámbito porque realmente se trataba de ofrecer lo que me gusta hacer desde pequeña, en especial bailar, así como permitirme conocer e interactuar con todas las personas que me siguen y apoyan desde tantos rincones del planeta”, explica.

Un trabajo más

Lo que comenzó como un entretenimiento se ha convertido en una forma de ganarse la vida. “Es un trabajo como cualquier otro”, asegura Travieso antes de concluir diciendo que pensar en el futuro le genera “pánico” aunque tiene claro que este dependerá de sí misma. “Disfruto todo lo que vivo diariamente e intento dar lo mejor de mí; eso es lo fundamental”.