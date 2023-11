Recientemente el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha emitido un decreto que declara firme la sentencia dictada en mayo por la que vetan la celebración del Carnaval de Día de Vegueta, vetan los eventos multitudinarios en el caso histórico de nuestra capital, porque debe prevalecer por encima del ocio, el descanso de los vecinos. Y ahora lea bien apreciado lector, soy un gran defensor del descanso de los vecinos y de todos nuestros visitantes, de Vegueta o de cualquier otro núcleo poblacional. Ahora bien, en lo que no estoy nada de acuerdo es en que se haya llegado a esta situación por falta de unión y apatía de las asociaciones comerciales, la confederación de empresarios, la cámara de comercio (ocio-restauración & turismo) y toda la oposición en el Ayuntamiento capitalino, por no haber sido capaz de unirse y defender que toda ciudad tiene derecho a grandes eventos multitudinarios. Hay que proteger a los vecinos en su descanso, pero para ellos habría que establecer una serie de límites como son: los horarios; los decibelios; los días al año para permitir estos eventos; la prohibición de la nocturnidad; las medidas de higiene y salubridad, etcétera, y no llegar a este decreto. Hoy ha sido Vegueta y mañana será La Isleta en la festividad de la Virgen del Carmen, incluso la Romería del Pino o el Carnaval de Tenerife. ¿Qué buscamos, que incluso por el descanso de los vecinos el Estadio de Gran Canaria o el Heliodoro no puedan celebrar grandes partidos de fútbol o cualquier otra actividad deportiva o cultural multitudinaria? Hay muchas formas de defender a los ciudadanos, pero nunca desde la desidia de unos y el autoritarismo de una abogada. Y un apunte: soy vecino del barrio de Vegueta.