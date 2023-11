Chicharrero de nacimiento, toda la infancia del fotógrafo y productor de moda Edgar Magdalena Méndez, de 43 años, transcurre en La Gomera “de donde provengo, aunque muy joven me mude a Tenerife para cursar estudios superiores y es la isla donde he vivido desde entonces”.

Magdalena explica que elige como escapada “la playa de Diego Hernández, en Costa Adeje, porque es una de las más hermosas de Tenerife y guarda rincones inhóspitos y salvajes casi vírgenes que merecen ser visitados y explorados. Sus aguas cristalinas”, destaca, “invitan a nadar y la temperatura del mar permite que puedas nadar hasta que se oculta el sol”, admite el director de Tenerife Fashion Beach Costa Adeje, uno de los eventos de moda más importantes de las Islas.

“Mi trayectoria ha sido frenética desde que gané el VI Concurso de Fotografía de Tenerife Moda, precisamente el dedicado a moda y mar. Profesionalmente y a nivel fotográfico he trabajado con las firmas de moda más importantes de Canarias, dirigió la revista de Tenerife Moda durante algún tiempo “y me siento particularmente afortunado de llevar la imagen de Canarias a los catálogos de diseñadores internacionales como João Rôlo”, cuenta.

En producción ha trabajado coordinando proyectos de todo tipo: Arona Fashion Week, Tenerife Volcanic Fashion, La Laguna Fashion Lovers, en la producción del desfile de Amato o, más recientemente, el desfile Off de Paloma Suárez en Madrid Fashion Week o la Semana de la Moda de La Palma.

No obstante, dice que ver nacer Tenerife Fashion Beach Costa Adeje y su desarrollo de cero “es de los proyectos de los que más orgulloso me siento porque no ha parado de crecer”. “Llevo trabajando cerca de 15 años y pongo pasión en todo lo que hago por eso me gusta y es fundamental mantener los pies en el suelo y ser humilde”.

QUÉ VER

“Recomiendo sentarse a ver el atardecer con La Gomera en el horizonte, es mágico. Hay una pequeña cala que está muy cerca de la playa, a la que no va nadie, donde en determinadas épocas del año puedes nadar entre grandes rocas”.

CUÁNDO

“Para mí las calmas de septiembre siempre son la mejor época pero he de decir que el invierno en esta zona es muy suave; nunca pierdo oportunidad de escaparme hasta en diciembre”, dice Edgar Magdalena sobre la playa de Diego Hernández”.

QUÉ COMER

“Recomiendo un buen pulpo asado con papas arrugadas en cualquier lugar cerca del mar acompañado de un vino afrutado de Tenerife, aunque más de una vez lo he cambiado por el famoso pollo de Adeje que es una tentación”.