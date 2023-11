Confesiones del afamado creador internacional de moda, natural de La Palma, que acaba de asumir la dirección artística, comercial y de expansión de la iniciativa Isla Bonita Moda.

Juventud. “La moda llegó a mí a través de las revistas de mi madre. Desde muy joven me encantaba releerlas y recortarlas para hacer mis propios collages. Poco a poco me fui adentrando en su universo mágico dando sentido a lo que en aquel momento era solo un sueño”.

Inicios. “Cuando estaba realizando un sesión de fotos dentro del atelier de la firma Schiaparelli, en la Place Vendôme de París, sentí que había llegado por fin el momento de ponerme manos a la obra y marcar fecha en el calendario para el lanzamiento de mi primer proyecto como diseñador de moda”.

Inspiración. “La moda de los años 90 del siglo XX y las supermodelos vestidas por Gianni Versace fueron las llamadas de atención que captaron mi mirada gracias al halo de seducción e irreverencia que marcó un antes y un después en la Historia de la moda. Poco a poco fui explorando y conociendo el sector desde diferentes perspectivas y, hoy en día, la costura tradicional y valores como la artesanía o la sostenibilidad guían mi desarrollo creativo”.

Visibilidad. “Las redes sociales son una herramienta que permite amplificar mensajes y conectar con públicos de todo el mundo. Todo suma. Intento que mi muro de Instagram refleje mi universo y quién soy como creador pero es cierto que detrás de muchas imágenes se esconde mucha información de valor que el público desconoce. Siempre digo que en mi mundo tenemos como objetivo crear belleza, proyectar que todo es bello pero para conseguirlo hay esfuerzo que casi nunca se aprecia. Ser conscientes de que no es oro todo lo que brilla es importante”.

Cuidado. “Mimo mi alimentación sin privarme de nada. Sigo una dieta prácticamente vegetariana y no tomo gluten. Practico deporte a diario y desde joven cuido mi piel. Mi ritual de belleza lo disfruto cada mañana y noche”.

Alimentación. “Me encanta la comida saludable. Me gusta mucho la cocina libanesa y el hummus es un imprescindible que disfruto mucho. Adoro los frutos secos; los dátiles son el mejor manjar y, cómo no, aguacates y plátanos canarios no faltan en mi dieta”.

Bebidas. “Tomo agua con gas y limón. El alcohol lo reservo para celebraciones importantes pero el pasado verano la denominación de origen de Vinos de La Rioja me eligió para una acción con sus blancos, su gran secreto; ahora busco momentos para brindar sin excusas con ellos”.

Viajes. “Trabajé siete años como director de moda de la revista Condé Nast Traveler y tuve la oportunidad de conocer unas cien ciudades en todo el mundo. Adoro viajar y explorar nuevos destinos y culturas diversas que nutran no solo mi creatividad, sino que me permitan disfrutar de la vida y enriquecer mi experiencia y mi memoria”.

Libros. “Creo que El diario de Anna Frank es el libro que más veces he leído. Siempre me regala una nueva enseñanza y me recuerda la importancia de la palabra gratitud. Me gustan mucho las biografías que no están noveladas; los tratados de Historia e Historia del arte, y los de Arqueología, Sociología y Teología”.