Secciones

Es noticia
Ola de vandalismo en Santa CruzNueva ciudad en el sur de TenerifeDrones acuáticos para evitar ahogamientosLuces de Navidad en La LagunaCD TenerifeTiempo en TenerifeGuanches en Tenerife
instagramlinkedin
Los hosteleros se preparan para una cifra récord de turistas

Los hosteleros se preparan para una cifra récord de turistas

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Los hosteleros se preparan para una cifra récord de turistas

RRSS WhatsAppCopiar URL

El sector hostelero y turístico español afronta el verano en un escenario de crecimiento histórico. Según las previsiones oficiales del Ministerio de Industria y Turismo, España estima recibir a más de 43 millones de turistas internacionales, que gastarán 64.000 millones de euros. Ante este récord los hosteleros buscan fórmulas para dar respuesta a la alta demanda. En este contexto, Makro, como socio estratégico de la hostelería en España, ofrece soluciones que facilitan el funcionamiento diario de bares y restaurantes aliviando las tensiones operativas. Yury Shevchenko, director de Ventas y Operaciones de Makro asegura que como proveedor: “facilitamos la vida del cliente. Somos un proveedor de multi categoría y eso significa que todos los productos que necesita un restaurante los podemos entregar desde Makro. Por eso simplificamos el numero de entregas, de facturas y la carga administrativa. Ofrecemos en las tiendas de Cash & Carry que el cliente venga a recoger su pedido y la oportunidad de hacer la compra online”. Según los datos de Makro la digitalización se ha convertido en un pilar fundamental para los hosteleros según Yury Shevchenko, director de Ventas y Operaciones de Makro: “en el último año los clientes de Makro que utiliza las herramientas digitales ha crecido un 63%. Herramientas como DISH que es una herramienta de reservas o el propio TPV que estamos ofreciendo también departe de Makro.  En un verano de buenas previsiones nuestras barras ya están listas.

TEMAS

Tracking Pixel Contents