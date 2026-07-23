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El auge del super comparador: así planifican los españoles sus vacaciones de verano

El auge del super comparador: así planifican los españoles sus vacaciones de verano

Redacción

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El auge del super comparador: así planifican los españoles sus vacaciones de verano

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La improvisación y la aventura han dado paso a un nuevo perfil de viajero altamente estratégico y analítico. Un estudio realizado por KAYAK, un buscador de viajes líder concluye que el 41% de los viajeros españoles lo compara todo: precios, horarios, ubicaciones, políticas de equipaje, condiciones de cancelación y opiniones antes de pulsar el botón de reservar. Natalia Díez-Rivas, directora comercial de KAYAK para Europa confirma este auge del super comparador: “Nuestros datos señalan que, al planificar sus viajes, el 73% de los viajeros españoles dedica más de una hora a buscar opciones antes de decidirse por una y sólo un 5% dedica menos de media hora”. La encuesta también apunta a que este año y a las puertas del mes de agosto, el 45% de los viajeros españoles afirma que están dispuestos a gastar más en sus vacaciones, pero con un presupuesto mejor optimizado. Viajar “a la aventura”, sin realizar comparaciones durante el proceso de planificación se ha quedado para un escaso 3% de los encuestados. En opinión de la directora comercial de KAYAK para Europa, Natalia Díez-Rivas, los viajeros ya no buscan solo el precio más bajo: “buscan certidumbre, flexibilidad y el máximo valor por su dinero. Nuestra misión en KAYAK es simplificar este proceso reuniendo todo en un solo lugar para que los viajeros puedan comparar de manera eficiente y reservar con confianza. Además, disponemos de herramientas como IA —nuestra experiencia de planificación de viajes conversacional— que pueden ayudar a que este proceso sea más rápido e intuitivo”. En este nuevo panorama definido por el viajero super comparador, la tecnología y las herramientas basadas en inteligencia artificial se han hecho un hueco, facilitando a los usuarios la búsqueda de la opción que mejor se adapta a sus necesidades y presupuesto.

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