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La Rioja, Galicia, Navarra, Extremadura y Madrid las comunidades más seguras de España, según el Observatorio Verisure

España sigue siendo un país seguro, aunque los robos se mantienen como la principal preocupación en materia de seguridad.

Andalucía, Murcia, La Rioja, Castilla y León y Aragón registran los mayores descensos de intrusiones respecto al año anterior.

Galicia se mantiene, por cuarto año consecutivo, entre las regiones con mejores indicadores de seguridad.

Guadalajara, Lugo y León se posicionan por primera vez entre las provincias españolas con menor nivel de intrusiones.

Verisur

Verisur / Cedida

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El Observatorio de la Seguridad de Hogares y Negocios de Verisure ofrece una nueva radiografía sobre la evolución de la seguridad en España, con foco en las comunidades autónomas y provincias con menor nivel de intrusiones. El estudio, elaborado a partir de un indicador que combina los datos registrados por la Central Receptora de Alarmas (CRA) de Verisure España y el Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior, permite analizar las principales tendencias territoriales y comparar el comportamiento de las intrusiones entre comunidades y provincias.

Unas conclusiones que cobran especial relevancia de cara al periodo vacacional, cuando aumenta la movilidad y millones de hogares permanecen vacíos durante más tiempo. En este contexto, aunque tres de cada cuatro encuestados consideran que España sigue siendo un país seguro, el 71,9% continúa situando los robos como su principal preocupación relacionada con la protección de su hogar y el 94% considera que sentirse seguro es una prioridad.

Las comunidades que lideran la seguridad en España

La Rioja, Galicia, Navarra, Extremadura y la Comunidad de Madrid componen este año la clasificación de comunidades autónomas con menor nivel de intrusiones en España según el Observatorio.

El estudio también refleja la solidez de Galicia en materia de seguridad, al mantenerse por cuarto año consecutivo entre las comunidades con menor nivel de intrusiones. En el caso de La Rioja, su liderazgo confirma la mejora sostenida que la comunidad viene registrando desde 2021.

Además del ranking de comunidades con menor incidencia de intrusiones, el Observatorio identifica también avances significativos en otros territorios. Andalucía, Murcia, La Rioja, Castilla y León y Aragón registran los mayores descensos respecto al año anterior, reflejando una evolución especialmente positiva durante el último ejercicio.

El análisis provincial refleja una seguridad en constante transformación

Esta evolución también se observa en el ámbito provincial. En esta edición, Guadalajara, Lugo y León encabezan la clasificación de provincias con menor nivel de intrusión, seguidas por Ciudad Real y Salamanca. La principal novedad es que las tres provincias que lideran el ranking lo hacen por primera vez, reflejando la evolución registrada en la distribución territorial de las intrusiones durante el último año.

El estudio también pone el foco en aquellas provincias que han experimentado una mejora más significativa. Guadalajara, Málaga, Ourense, Granada y Soria registran los mayores descensos de intrusiones respecto al año anterior, lo que confirma una evolución especialmente positiva en distintos puntos del territorio nacional.

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*El Observatorio de la Seguridad de Hogares y Negocios de Verisure analiza la evolución de la percepción de la seguridad en España a partir de una encuesta realizada por IO Investigación a 2.001 personas y del análisis de más de 26 millones de señales gestionadas por la Central Receptora de Alarmas de Verisure durante 2025.

Fuente: El Periódico de Extremadura

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