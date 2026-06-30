Decathlon España crece un 8,1%, alcanzando los 2.342 M de euros en ventas brutas y eleva su beneficio neto un 17,3%

Como resultado de la mejora de la rentabilidad, la compañía registró un EBITDA de 148 millones de euros, marcando un crecimiento del 29,56%. En paralelo, la cifra de negocio neta ascendió a 1.990 millones de euros (+7,19 %), mientras que el beneficio neto experimentó un impulso del 17,37%, situándose en los 84 millones de euros. Gracias a este sólido desempeño, la filial española refuerza su posición como un país clave y altamente estratégico, situándose como el segundo mercado del Grupo y aportando ya el 11,2% de las ventas netas a nivel global, lo que supone un crecimiento de 0,3 puntos respecto al año 2024. En lo que respecta a contribuciones tributarias, en concepto de impuesto de sociedades y cotizaciones a la Seguridad Social, la compañía abonó más de 121,7 millones de euros. Para acompañar y sostener este ritmo de crecimiento, Decathlon ha ejecutado en 2025 una inversión estratégica de 40 millones de euros. Este esfuerzo financiero, que da continuidad a los planes iniciados en 2024, se ha destinado a tres pilares fundamentales: la modernización de su parque de tiendas, la implantación de la nueva identidad de marca y la incorporación de mejoras tecnológicas para los clientes.

En este último ejercicio, Decathlon ha mantenido una firme apuesta por la optimización de su red comercial, cerrando el año con 176 tiendas operativas en España, tras inaugurar cinco nuevos establecimientos (Adeje, Valencia, Madrid, Murcia y Palma de Mallorca), la esperada reapertura de su establecimiento en Alfafar y un proyecto de ampliación en Granada. Como reflejo del éxito de esta estrategia, las ventas en tienda han registrado un crecimiento del 8,60%. Además, la compañía ha reducido el precio de más de 1.000 productos de su oferta permanente —una bajada cercana al 1%—, reforzando así su compromiso con la accesibilidad del deporte.

En el entorno digital, las ventas online continúan demostrando su relevancia, aportando el 15,1% de las ventas totales de la empresa. Dentro de este ecosistema, destaca especialmente el comportamiento del canal Marketplace, que ha experimentado un crecimiento interanual del 45%. El compromiso de Decathlon con la sostenibilidad y los nuevos modelos de consumo se refleja también en sus resultados. Las ventas circulares ya representan el 3% del de la facturación total, tras un crecimiento de un 25 %, consolidándose como una estrategia cada vez más relevante del negocio. Los equipos y su desarrollo siguen siendo el núcleo principal de la estrategia de Decathlon. Durante el pasado ejercicio, la compañía contó con una plantilla de 11.298 colaboradores, entre los cuales se distribuyeron más de 50 millones de euros en concepto de primas, bonus, reparto de beneficios y formaciones. “En Decathlon tenemos la convicción de que el deporte es un motor fundamental para construir una sociedad mejor y más saludable. Gracias al compromiso de nuestros equipos, en 2025 hemos acelerado nuestra transformación mediante el despliegue de la nueva identidad de marca y la modernización de la experiencia en nuestras tiendas. Además, hemos ampliado nuestra oferta deportiva llegando a todos los niveles de práctica, consolidando nuestro compromiso con la accesibilidad y dando un impulso decisivo a la circularidad. Sobre esta base, los primeros meses de 2026 mantienen una evolución positiva que nos permite mirar al futuro con confianza y enfocados siempre en la satisfacción de nuestros clientes." ha señalado Borja Sánchez, CEO de Decathlon España

Tienda Decathlon / Cedida

Personas

urante este ejercicio, Decathlon España ha contado con una plantilla de 11.298 colaboradores que trabajan cada día para acercar el deporte a la sociedad. La compañía distribuyó más de 50 millones de euros en 2025 en concepto de primas, bonus y reparto de beneficios a través de acciones de la empresa. Además, esta cifra engloba la inversión de la compañía en más de 270.000 horas dedicadas a la capacitación de sus equipos para el conjunto de sus colaboradores y un paquete de beneficios corporativos para facilitar la práctica deportiva y bienestar de los equipos.

En los últimos tres años, los colaboradores de la compañía han acumulado una subida salarial de más del 15% acordada en su último Convenio Colectivo con incrementos del 5,5%, 5% y 4% en 2024, 2025 y 2026 respectivamente. Todo ello contribuye a reforzar el vínculo de la compañía con sus equipos, traduciéndose en que más del 89% de colaboradores afirma sentirse orgulloso de pertenecer a Decathlon. En materia de inclusión y diversidad, a través de su Fundación, Decathlon ha impactado positivamente en la vida de 8.792 personas mediante 9 proyectos sociales, gracias a su objetivo de promover y fomentar una vida activa y de calidad, accesible y plena, a través de los beneficios del deporte.

Modernización, digitalización y circularidad

En línea con el plan de transformación global iniciado el pasado ejercicio, Decathlon España ha ejecutado en 2025 una ambiciosa estrategia de modernización de su red comercial y ha renovado 83 tiendas durante el año. Esta evolución va más allá del cambio de imagen corporativa, apostando por una mejora integral de la experiencia del cliente y un salto cualitativo en la digitalización física, destacando la implementación de etiquetas electrónicas en el 100% de tiendas del país. A nivel digital, destaca el lanzamiento de su nueva página web, con una oferta que asciende a más de 380.000 referencias, rediseñada bajo una estrategia centrada en el usuario para hacer la navegación y el proceso de compra mucho más intuitivos. Todos estos avances sumados a la posibilidad de entrega de pedidos en tienda y a domicilio en 1h en las ciudades en las que Decathlon posee tienda física.

A esto se suma la red de puntos de recogida —que ha pasado de 12.000 a más de 30.000 puntos desde 2024 en toda España—, la cual permite al cliente elegir dónde, cómo y cuándo recibir su pedido. La apuesta por la economía circular se ha consolidado como un motor estratégico. Las ventas asociadas a la circularidad aumentaron un 25 %, suponiendo el 3% de nuestra facturación total en España. Por su parte, el modelo de negocio "Segunda Vida" continúa su expansión y ha experimentado un crecimiento del 50%. Para potenciar este servicio, Decathlon ha ampliado su modelo de negocio digital mediante una alianza estratégica con Wallapop. Además, como hito destacado, la compañía ha inaugurado dos espacios especializados de Segunda Vida en sus centros de Rivas-Vaciamadrid y San Sebastián de los Reyes, áreas exclusivas dedicadas a la venta de material ciclista reacondicionado de gama media y alta. La sostenibilidad sigue siendo fundamental en la estrategia de Decathlon, avanzando en la reducción de su impacto ambiental mientras sigue fomentando el acceso al deporte. Fruto de su firme compromiso con la descarbonización, la compañía ha logrado reducir sus emisiones de CO2 en un 9%.

En esta misma línea, la integración de prácticas sostenibles en la creación de productos avanza a buen ritmo: el 53,2% de los productos vendidos han sido concebidos bajo criterios de ecodiseño, frente al 49,6% registrado en 2024. Mejor oferta accesible para todos los niveles Con el objetivo de acompañar a deportistas de todos los niveles y ofrecer una selección de productos y servicios altamente especializados, Decathlon ha integrado nuevos espacios dentro de sus tiendas.

Concretamente, durante este ejercicio se han inaugurado 70 espacios especializados repartidos en ciclismo, running, fútbol, pádel y natación. Esta estrategia pone en valor la máxima tecnicidad y calidad a precios accesibles, motivando a los usuarios a explorar y probar nuevas prácticas deportivas. Asimismo, consolidando su papel como facilitador de la práctica deportiva, la marca ha reducido el precio de más de 1.000 artículos de la oferta permanente — una bajada cercana al 1%—, consolidando una propuesta con una excelente relación calidad-precio. Decathlon continúa forjando alianzas clave alineadas con sus valores para elevar la notoriedad de la marca y acercar su propuesta deportiva al mayor número de personas. En el ámbito profesional, destacan el firme impulso al ciclismo con el Decathlon Ford Racing Team y la adquisición total del equipo ciclista Decathlon CMA CGM, en fútbol con Antoine Griezmann y como proveedor oficial del balón de la UEFA (Europa y Conference League). A nivel local como tienda oficial de los torneos Premier Padel en Málaga, Madrid y Barcelona y socio estratégico de pruebas icónicas de ciclismo y running como la Marcha Cicloturista Ibercaja Quebrantahuesos by Total Energies y la 10K Valencia Ibercaja by Kiprun y finalmente, Decathlon se convierte en el proveedor oficial del balón de la Liga ASOBAL.

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Finalmente, para consolidar el posicionamiento de productos técnicos, Decathlon ha reforzado su estrategia de colaboración con atletas de élite y referentes del deporte entre los que destacan figuras como Pedri, Almudena Cid, Alejandro Valverde, Rudy Fernández, Saúl Craviotto, Pedri, Jesús Calleja, Crys Dyaz, Valentí Sanjuan y Tomi Misser. Decathlon Grupo en datos El Grupo Decathlon cerró 2025 con resultados muy positivos: el Volumen de Ventas Brutas GMV) creció un 7,1% y las ventas netas un 5,6% (en moneda local). Tras los ajustes por el tipo de cambio, el GMV global fue de 20.700 millones de euros, mientras que las ventas netas subieron un 4% hasta los 16.800 millones de euros.