Lidl reorganiza su oferta de bazar en seis categorías con el lanzamiento de ‘Tus Mundos Lidl’

Lidl da un nuevo paso en la evolución de su experiencia de compra con el lanzamiento de ‘Tus Mundos Lidl’, un nuevo concepto que reorganiza su surtido de bazar en seis grandes universos. En Canarias la cadena cuenta con 39 tiendas donde esta medida se aplicará de forma progresiva, al igual que en el resto de España. Este proyecto está pensado para responder de forma más sencilla e intuitiva a las necesidades reales de sus clientes y convertir sus marcas propias en los principales referentes de cada categoría.

Con esta evolución, la compañía transforma una de las secciones más icónicas de sus tiendas en un espacio más claro, ordenado e inspirador, en el que los clientes podrán encontrar con mayor facilidad los productos que necesitan para su día a día y realizar nuevos descubrimientos.

Este nuevo proyecto nace después de que Lidl haya implementado una nueva y actualizada identidad a sus marcas de referencia, como por ejemplo SILVERCREST y CRIVIT, redefiniendo los propios productos y packaging con el objetivo de adaptarse a los nuevos hábitos de consumo y preferencias de los fans de los lanzamientos de bazar. Cada semana, la cadena de supermercados irá presentando novedades en cada sección manteniendo su premisa de sorprender e inspirar a sus clientes.

La nueva estructura se articula en torno a seis mundos: cocina y cuidado del hogar, con SILVERCREST; bricolaje y jardín, con PARKSIDE; deporte y tiempo libre, con CRIVIT; hogar y decoración, con LIVARNO; moda y accesorios, con ESMARA; y bebé, infantil y juguetes, con LUPILU. Todos ellos forman parte del universo de marcas propias de referencia de Lidl y refuerzan la apuesta de la compañía por ofrecer productos funcionales con la mejor relación calidad-precio.

“Hoy en día, los consumidores esperan algo más que realizar una simple compra funcional: buscan orientación, sencillez, una experiencia de compra cómoda y completa y soluciones innovadoras que les sorprendan. De hecho, este proyecto sigue esta premisa, seguir sorprendiendo a nuestros clientes con nuestros artículos. Con ‘Tus Mundos Lidl’ estructuramos nuestra oferta de bazar de una forma mucho más clara e intuitiva, reforzando nuestras marcas propias de referencia para ayudar a nuestros clientes a encontrar antes lo que buscan, mejorando así su día a día.”, señala Antonio Alarcón, director general de Cliente y Marketing de Lidl España.

Con esta nueva disposición, basada en las necesidades reales de los clientes, el recorrido por la tienda resulta mucho más intuitivo gracias a una identidad visual más clara y reconocible. Las seis áreas están claramente señalizadas y diferenciadas por colores en bloques temáticos a lo largo de un circuito continuo. Esta estructura transforma el momento de compra en una experiencia más agradable y consciente, ideal para complementar la cesta de la compra habitual. El objetivo es pasar de buscar a encontrar rápidamente: que quien necesite una herramienta, un producto para la cocina, ropa deportiva o artículos para los más pequeños pueda localizarlo de forma más rápida y sencilla.

Además, este nuevo concepto destaca por su flexibilidad comercial a lo largo del año, adaptando de forma dinámica los espacios de la tienda física a los deseos estacionales de los clientes, por ejemplo, con un mayor enfoque en productos de jardinería en primavera o en textiles para el hogar en invierno.

Esta evolución no es sólo física, es una estrategia que el cliente ve reflejada exactamente igual en la tienda online y en la app Lidl Plus, consolidando una experiencia omnicanal más clara y conectada. De esta forma, Lidl continúa avanzando para que sus clientes puedan acceder a su universo de productos de bazar allí donde lo necesiten, con una propuesta más sencilla, ordenada y adaptada a sus hábitos de compra.

El compromiso de Lidl con España

Desde su responsabilidad como gran empresa, Lidl trabaja más que nunca para reforzar su compromiso con España y contribuir de forma decisiva al desarrollo económico y social del país. En este sentido, la compañía sigue generando valor compartido en todo el territorio a través de la apertura de nuevas tiendas y plataformas logísticas, la creación de empleo estable y de calidad, y la compra de producto nacional –impulsando e internacionalizando los negocios de sus proveedores–. Todo ello estando cerca de colectivos vulnerables con proyectos que permiten mejorar sus vidas y sin renunciar a la sostenibilidad como factor clave en toda su actividad, para ofrecer siempre la mejor relación calidad-precio a sus clientes.

Acerca de Lidl

Lidl es una cadena de distribución alimentaria con presencia desde hace más de 30años en España, donde gracias a la creciente confianza de sus clientes ya es el tercer operador del sector por cuota de mercado. Hoy en día, la empresa cuenta con una red de más de 700 tiendas y 14 plataformas logísticas y con una plantilla de más de 19.700 personas. Lidl también colabora estrechamente con unos 860 proveedores nacionales a los que ya compra producto por valor de más de 7.900 M€ anuales, exportando más de la mitad.

Lidl Supermercados es la filial en España de la alemana Lidl Stiftung, compañía que forma parte del Grupo Schwarz, el cuarto operador mundial en el sector de la distribución alimentaria. Lidl como grupo es la cadena de supermercados líder en Europa y está presente en más de treinta países, con una estructura que incluye aproximadamente 12.600 establecimientos, más de 230 centros logísticos y una plantilla superior a 382.000 personas, guiada por los valores de pertenencia, respeto, humildad, confianza y desempeño.

La apuesta de Lidl por Canarias

Lidl, con presencia en Canarias desde hace más de una década, cuenta hoy en día con una red de 39 tiendas y dos plataformas logísticas en el archipiélago y con una plantilla de más de 1.400 personas. Lidl colabora estrechamente con un centenar de proveedores locales en las Islas a los que ya compra producto por valor de unos 100 M€ anuales.