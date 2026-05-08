Canaryfly invita a los pasajeros a vivir “cada viaje a su manera” con sus nuevas tarifas

La aerolínea canaria Canaryfly actualiza, a partir del próximo 19 de mayo, su sistema de tarifas para ofrecer a sus clientes ahorro y flexibilidad, creando una oferta personalizable. El objetivo es que los pasajeros vivan “cada viaje a su manera”. Para ello, la compañía da un paso adelante en la modernización de sus servicios, adaptándose a las tendencias actuales de los viajeros y otorgándoles el control absoluto sobre su experiencia de vuelo.

Los billetes, hasta ahora, incluían aspectos como la facturación de equipaje en bodega o la elección de asientos. Con la nueva estructura tarifaria, que se pone en marcha en dos semanas, Canaryfly ofrece más posibilidades, dando la opción a acceder a este tipo de servicios con un coste adicional o no hacerlo y viajar de forma más económica.

La directora de Marketing y Comunicación de Canaryfly, Cathaysa Santana, explica que “mantendremos la esencia de nuestra compañía a través de nuestras ofertas, con vuelos a 5€ por trayecto para residentes, sin tasas ni cargos de emisión, al comprar con un mes o más de antelación”. A partir de ahora, los pasajeros podrán elegir una tarifa básica ultrarreducida y, si lo desean, ir sumando únicamente los complementos que vayan a disfrutar durante su viaje, como la selección de asiento preferente, el equipaje adicional en bodega, el embarque prioritario o la flexibilidad para cambios de fecha, según explica.

“Hemos dado un paso natural hacia el futuro de la compañía, teniendo en cuenta la realidad que define al sector del transporte aéreo”, asegura y añade que “la nueva estructura de tarifas de Canaryfly refleja nuestra filosofía de aerolínea ‘low cost amable’, puesto que los cambios que realizaremos permitirán mantener el servicio que ofrecemos a nuestros pasajeros a unos precios muy económicos”.

Este compromiso firme con el ahorro permite a las personas usuarias comparar y elegir la opción que más se ajuste a sus necesidades, erigiéndose como “la opción más rentable para el bolsillo de los canarios”.

La nueva estructura se divide en tres modalidades diferentes de tarifas, diseñadas para cubrir todo tipo de necesidades, desde el viajero exprés hasta el pasajero que busca la máxima comodidad y flexibilidad. Esta evolución equipara a Canaryfly con las principales aerolíneas europeas líderes en eficiencia, manteniendo intacto su compromiso como compañía low cost.

La modalidad ‘Con lo Puesto’ está dirigida a aquellos pasajeros que viajan ligeros, sin equipaje facturado. Es la opción más barata e incluye, además del bolso o mochila, un trolley de cabina de 8 kilos. Esta tarifa permitirá el máximo ahorro, con precios desde 5 euros para residentes (sin incluir tasas ni cargos de emisión), al prescindir de algunos servicios como el cambio de fecha y hora o la elección de asientos. A esta tarifa se le puede añadir, tanto en el momento de la compra del billete como a posteriori, una maleta para facturar de hasta 20 kilos con un coste de 2,5€ (precio para residentes) y elegir el asiento desde 2€, si el pasajero así lo desea.

La tarifa ‘De LowCos’, será la opción intermedia, con la que poder encontrar el equilibrio ideal para poder llevar todos los por si acaso. Contempla, además del bolso y la maleta de cabina de 8 kilos, la facturación de una maleta de hasta 20 kilos incluida en el precio. Los pasajeros que elijan viajar en esta modalidad, también tendrán la opción de hacer un solo cambio de fecha y hora, con un coste adicional. Esta categoría se integra como una opción práctica para los que prefieren comodidad y ahorro en sus desplazamientos interinsulares. Al igual que en ‘Con lo Puesto’, a esta tarifa se le puede añadir la selección de asiento desde 2€ tanto en el proceso de compra como después. Aquellos pasajeros que lo deseen podrán adquirir un segundo equipaje para facturar de hasta 20 kg con un coste único de 10€.

La más completa y flexible de la nueva estructura tarifaria será la tarifa ‘FullEquip’. Esta incluye, además del bolso de mano, la maleta de cabina de 8 kg y la facturada de hasta 20kg, la selección de asientos gratuita, cambios de fecha y hora sin penalización y acceso a la lista de espera. Así, se ofrece al pasajero la tarifa más completa a la hora de viajar. También tendrán la opción de adquirir un segundo equipaje para facturar de hasta 20 kg con un coste único de 10€.

Este nuevo sistema de tarifas permite comparar y elegir la opción que mejor se adapte a las necesidades de cada momento. La gran ventaja de esta estructura es que siempre que exista disponibilidad de la tarifa ‘De LowCos’ habrá disponibilidad de ‘Con lo Puesto’, pudiendo el pasajero elegir si quiere prescindir de la maleta facturada para viajar de una manera más económica.

Cada cliente podrá adquirir cualquiera de los servicios adicionales en cada una de las tarifas de forma rápida, sencilla y transparente a través de la página web de la aerolínea durante el proceso de compra, garantizando que no haya sorpresas de última hora y asegurando siempre el mejor precio disponible. De esta manera, cualquier pasajero podrá encontrar la combinación que mejor se ajuste a sus necesidades.

Con este movimiento, Canaryfly refuerza su compromiso con la conectividad de los viajeros, apostando por un modelo moderno, eficiente y centrado en las necesidades reales del usuario.

Sobre Canaryfly

Canaryfly se consolidó en 2025 con más de 620.000 pasajeros transportados, apoyando el desarrollo y bienestar de la ciudadanía de las islas y ofreciéndole los mejores precios durante todo el año en todas sus rutas.

En enero de 2017, Canaryfly obtuvo por primera vez la prestigiosa certificación ISO 9001 para su Sistema de Gestión de Calidad y la certificación ISO 14001 para su Sistema de Gestión Medioambiental, lo que garantiza la excelencia en todos los procesos de organización y gestión de vuelos, tanto en tierra como en aire. Además, la aerolínea fue reconocida en 2018 con la Certificación OHSAS, posteriormente renovada a la ISO 45001, en Seguridad y Salud en el Trabajo.

En junio de 2024 renovó la prestigiosa certificación de IATA de Auditoría de Seguridad Operacional (IOSA), lograda por primera vez en 2018. Esta certificación pertenece a un sistema internacionalmente reconocido para evaluar los sistemas de control y la gestión operacional en aerolíneas. El programa IOSA establece una base sólida para la cultura de la seguridad y el cumplimiento de los requisitos de las autoridades de aviación.

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Canaryfly se compromete a mejorar y optimizar sus recursos, a través de su política medioambiental, y fortalecer su responsabilidad social.