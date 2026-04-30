Moda, arte y negocio: ESIC University e Istituto Marangoni impulsan el sector de la moda y el lujo en España con una alianza histórica anunciada en el Museo del Prado

La industria del lujo y la moda exige perfiles cada vez más globales, analíticos y creativos. Con el objetivo de afianzar el sector de la moda y el lujo en España, ESIC University y el Istituto Marangoni han celebrado un encuentro de carácter excepcional en el Museo del Prado, un espacio donde arte, historia y vanguardia dialogan para celebrar su alianza estratégica.

Este vínculo, que une el rigor académico con la vanguardia del diseño, se ha formalizado en un marco de excelencia y visión internacional ante un selecto grupo de representantes del ámbito empresarial, institucional y cultural.

La velada comenzó con una visita privada para los asistentes a través de un recorrido por una selección de obras emblemáticas españolas e italianas. Posteriormente, la Sala Las Musas acogió una cena de gala que sirvió como foro de pensamiento de alto nivel. En este entorno, Eduardo Gómez Martín, Presidente de ESIC University, y Stefania Valenti, Managing Director del Istituto Marangoni, lideraron un coloquio sobre el futuro de la industria, definiendo este acuerdo como un momento clave para la educación y el diseño en nuestro país.

Stefania Valenti, Managing Director del Istituto Marangoni, y Eduardo Gómez Martín, Presidente de ESIC University / Cedida

Stefania Valenti, Managing Director del Istituto Marangoni, declaró: “El sector del lujo está en constante transformación, y la educación superior juega un papel estratégico a la hora de configurar la trayectoria académica de los futuros directivos. Mediante esta colaboración con ESIC University, Istituto Marangoni refuerza su compromiso con un modelo educativo que conecta excelencia, culturas, negocios e innovación, ofreciendo a los estudiantes una experiencia de aprendizaje internacional arraigada en dos ecosistemas creativos y económicos de gran influencia”.

“Esta alianza estratégica es el resultado de una evolución natural que nos ha llevado de compartir sueños a formalizar un vínculo que une Madrid y Milán, el marketing y la creación. Al unir fuerzas con el Istituto Marangoni, hacemos efectivo que el business y el arte se den la mano para formar profesionales excelentes, capaces de liderar la gestión y las ventas en el sector del lujo con un profundo sentido ético y de responsabilidad social”, ha señalado Eduardo Gómez Martín, presidente de ESIC University.

Cuando Madrid y Milán, dos de las capitales más influyentes de la moda y la creatividad, se unen en un mismo programa formativo, nace una propuesta única. En respuesta a las necesidades de la industria, ambas instituciones han presentado un Doble Grado en Fashion Marketing, un programa excepcional que permitirá a los estudiantes formarse entre las dos ciudades clave para la creatividad, los negocios y el lujo.

Esta innovadora propuesta combina la reconocida experiencia de ESIC University en marketing, empresa y tecnología con el prestigio internacional del Istituto Marangoni en fashion management, diseño, branding, creatividad y lujo, ofreciendo una doble titulación de alto valor diferencial.

Cena de gala en ela Sala Las Musas del Museo del Prado / Cedida

Un itinerario formativo conectado con la industria real

El programa tendrá una duración total de cuatro años y la primera edición está prevista para septiembre de 2026. Los dos primeros años se cursarán en ESIC University, en Madrid, donde los estudiantes desarrollarán una sólida base en marketing, gestión de marcas de lujo y comprensión del ecosistema de la moda. Además, recibirán formación complementaria a través del Creativity Diploma del Istituto Marangoni, con asignaturas como Fashion Promotion & Brand Communication, Fashion Culture & Systems, Historia de la Moda y Fashion Psychology.

El tercer y cuarto año se desarrollarán en Istituto Marangoni Milano, integrándose en el Bachelor Degree “Fashion Management & Brand Strategies”, completando su formación con prácticas en empresa y la elaboración de una tesis de una investigación aplicada.

Este Doble Grado destaca por ofrecer una doble titulación internacional, un currículum bilingüe y global entre Madrid y Milán, y un enfoque práctico orientado a la industria, que permite a los estudiantes adquirir las competencias más demandadas por las principales marcas de moda y lujo.

Liderazgo avalado por los datos y el ecosistema empresarial

Esta alianza no es solo una colaboración académica, sino la unión de dos instituciones referentes que suman 150 años de experiencia combinada y una presencia global inigualable, ofreciendo a los alumnos la seguridad de formarse en instituciones que no solo dominan la teoría, sino que tienen una conexión directa con la industria.

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Tras la firma oficial del acuerdo el pasado 17 de noviembre en el Palazzo Turati de Milán y la reciente cumbre en el Museo del Prado, ESIC University y el Istituto Marangoni Milano refuerzan su apuesta conjunta por impulsar perfiles globales, creativos y preparados para liderar la transformación del negocio de la moda en un mercado altamente competitivo e internacional.