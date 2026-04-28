bp acelera en Canarias con la innovación como motor

Con la primavera, las carreteras de Canarias cambian de ritmo. La llegada del WRC Rally Islas Canarias transforma el paisaje habitual en un escaparate global donde deporte, industria y territorio se encuentran. Pero detrás de esa proyección internacional hay relaciones con mucha historia.

Mucho antes de que el archipiélago se consolidara como un espacio destacado en el calendario deportivo mundial, bp ya formaba parte de su evolución económica y social. Con más de 70 años de presencia en las islas, la compañía ha acompañado su desarrollo desde dentro, construyendo una relación sostenida en el tiempo y vinculada a la actividad diaria del territorio.

Hoy, ese recorrido encuentra una de sus expresiones más visibles en el WRC Rally Islas Canarias. bp participa como uno de sus principales patrocinadores, respaldando su crecimiento desde su etapa regional hasta su integración en el Campeonato del Mundo de Rallies, donde se ha convertido en la única prueba del WRC en España con un acuerdo que se extiende hasta 2029.

Un impacto que va más allá de lo deportivo. En su última edición, el rally generó más de 50 millones de euros y congregó a cerca de 500.000 asistentes, cifras que reflejan su papel como motor económico y turístico para el archipiélago.

Implicación que se vive sobre el terreno

La presencia de bp en el rally se percibe en los tramos espectáculo, en los espacios del service park o en las zonas donde se concentra la afición. Una forma de integrarse en la experiencia del rally desde dentro, acompañando al aficionado en cada momento de la competición.

Esa implicación tiene continuidad más allá de los días de carrera. A lo largo del año, la compañía impulsa distintas iniciativas en Canarias, entre ellas programas de fidelización que incluyen la distribución de miles de tarjetas fuel y acciones vinculadas a su gama bp Ultimate, reforzando su relación con quienes interactúan con su red en las islas y contribuyendo al dinamismo de su actividad económica.

bp acelera en Canarias con la innovación como motor / BP Oil

Este planteamiento responde a una forma de entender su presencia en el territorio, donde la actividad energética se combina con una vocación de cercanía y de participación en su desarrollo.

Cuando la competición impulsa la innovación

El automovilismo es también un entorno donde la exigencia técnica marca el ritmo. En ese contexto, bp trabaja en el desarrollo de nuevas formulaciones de combustible sometidas a condiciones extremas, con el objetivo de trasladar esos avances a soluciones aplicables en la conducción diaria.

Esta misma lógica se extiende a otros escenarios como la Fórmula 1. La colaboración de bp con Audi en su nueva etapa en el campeonato sitúa a la compañía en el centro de la evolución tecnológica del sector, especialmente en un momento en el que los combustibles avanzados sostenibles ganan protagonismo. De este modo, la experiencia acumulada en la alta competición no queda circunscrita al circuito o a los tramos, sino que termina reflejándose en mejoras concretas en eficiencia y rendimiento en el uso cotidiano.

Una relación de largo recorrido

El patrocinio del WRC Rally Islas Canarias forma parte de una visión más amplia en la que bp combina arraigo local y proyección internacional. Una relación construida a lo largo de décadas que sigue evolucionando al ritmo del propio archipiélago.

Noticias relacionadas

En un momento en el que Canarias gana protagonismo en el calendario global del motor, bp refuerza su papel como aliado de ese crecimiento. No solo como actor en un gran evento, sino como parte de una historia compartida que mira hacia el futuro sin perder de vista sus raíces.