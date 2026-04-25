300 profesionales de la electricidad iluminan la XXI Fiesta de la Candela

La Finca Mac-Kay en La Laguna fue el escenario de la XXI edición de la Fiesta de la Candela, un evento organizado por Asinelte (Asociación Empresarial de Instalaciones Eléctricas e Infraestructuras de Telecomunicaciones de la provincia tinerfeña, integrada en Femete). La cita reunió a más de 300 profesionales, empresas y representantes institucionales de ambas provincias canarias, consolidándose como un espacio clave para el sector de la electricidad y las telecomunicaciones en el Archipiélago.

Voces institucionales y reivindicaciones sectoriales

El evento contó con la presencia de destacadas autoridades políticas, incluyendo a la vicepresidenta del Parlamento de Canarias, Ana María Oramas, y la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, además de mensajes institucionales del presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo.

XXI Fiesta de la Candela con 300 profesionales / Femete

Durante su intervención, el presidente de Asinelte, Juan Alberto Gutiérrez, aprovechó para realizar una petición formal a las administraciones públicas. Gutiérrez subrayó la inquietud del sector ante el aumento de encargos directos a empresas públicas, enfatizando la necesidad de garantizar una competencia justa y transparente. El presidente defendió que las empresas instaladoras son motores esenciales para el desarrollo económico y la creación de empleo cualificado en las islas.

Reconocimientos y homenajes

La jornada tuvo una carga emotiva significativa al rendirse homenaje póstumo a Antonio Ramón Negrín Sánchez, instalador herreño y colaborador de Fenie Energía, con un respetuoso minuto de silencio.

En cuanto a los galardones, se entregaron las Candelas de Plata al funcionario Javier García Carballo y al trabajador Eduardo M. Hernández Rivero, reconociendo sus trayectorias y compromiso profesional. Asimismo, se distinguió la labor de las empresas Imesapi, S.A. y Contel Ingenieros, S.L. por sus 25 años de actividad.

Finalmente, el evento contó con el respaldo de una amplia lista de entidades patrocinadoras, reforzando la importancia de la colaboración público-privada. La XXI Fiesta de la Candela concluyó reafirmando el papel de Asinelte como un punto de encuentro estratégico donde la innovación, la sostenibilidad y la cooperación se presentan como los pilares necesarios para afrontar los retos futuros del sector.