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300 profesionales de la electricidad iluminan la XXI Fiesta de la Candela

El evento, organizado por Asinelte en La Laguna, reunió a destacadas autoridades políticas y líderes empresariales de Canarias

Junta Directiva de Asinelte en la XXI Fiesta de la Candela.

Junta Directiva de Asinelte en la XXI Fiesta de la Candela. / Femete

Renata Domingo

Santa Cruz de Tenerife

La Finca Mac-Kay en La Laguna fue el escenario de la XXI edición de la Fiesta de la Candela, un evento organizado por Asinelte (Asociación Empresarial de Instalaciones Eléctricas e Infraestructuras de Telecomunicaciones de la provincia tinerfeña, integrada en Femete). La cita reunió a más de 300 profesionales, empresas y representantes institucionales de ambas provincias canarias, consolidándose como un espacio clave para el sector de la electricidad y las telecomunicaciones en el Archipiélago.

Voces institucionales y reivindicaciones sectoriales

El evento contó con la presencia de destacadas autoridades políticas, incluyendo a la vicepresidenta del Parlamento de Canarias, Ana María Oramas, y la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, además de mensajes institucionales del presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo.

XXI Fiesta de la Candela con 300 profesionales

XXI Fiesta de la Candela con 300 profesionales / Femete

Durante su intervención, el presidente de Asinelte, Juan Alberto Gutiérrez, aprovechó para realizar una petición formal a las administraciones públicas. Gutiérrez subrayó la inquietud del sector ante el aumento de encargos directos a empresas públicas, enfatizando la necesidad de garantizar una competencia justa y transparente. El presidente defendió que las empresas instaladoras son motores esenciales para el desarrollo económico y la creación de empleo cualificado en las islas.

Reconocimientos y homenajes

La jornada tuvo una carga emotiva significativa al rendirse homenaje póstumo a Antonio Ramón Negrín Sánchez, instalador herreño y colaborador de Fenie Energía, con un respetuoso minuto de silencio.

En cuanto a los galardones, se entregaron las Candelas de Plata al funcionario Javier García Carballo y al trabajador Eduardo M. Hernández Rivero, reconociendo sus trayectorias y compromiso profesional. Asimismo, se distinguió la labor de las empresas Imesapi, S.A. y Contel Ingenieros, S.L. por sus 25 años de actividad.

Finalmente, el evento contó con el respaldo de una amplia lista de entidades patrocinadoras, reforzando la importancia de la colaboración público-privada. La XXI Fiesta de la Candela concluyó reafirmando el papel de Asinelte como un punto de encuentro estratégico donde la innovación, la sostenibilidad y la cooperación se presentan como los pilares necesarios para afrontar los retos futuros del sector.

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