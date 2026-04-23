E-ASY, transformación empresarial con inteligencia artificial y ERP

¿Cómo nace E-ASY?

E-ASY nace en 2020 al identificar una necesidad muy concreta en organizaciones sin ánimo de lucro y entidades del tercer sector: muchas organizaciones dedican demasiado tiempo a tareas de gestión, coordinación y seguimiento, cuando su verdadero valor está en acompañar y cuidar a las personas.

Por eso creamos soluciones tecnológicas sencillas, cercanas y útiles, pensadas para facilitar el día a día de quienes sostienen la atención social. En esencia, E-ASY nace para cuidar a las personas que cuidan, poniendo la tecnología al servicio del impacto social.

¿A qué se dedica E-ASY? ¿Sector?

E-ASY se define como una consultora tecnológica especializada en la digitalización de empresas y entidades mediante la implementación de Inteligencia Artificial y sistemas ERP. Su actividad se centra en el sector de la tecnología aplicada a la intervención social (tercer sector) y logística, donde desarrollamos ecosistemas integrales diseñados para transformar la atención social, eliminando la dispersión de información y la carga burocrática. Buscamos que los profesionales se dediquen a lo realmente importante, el cuidado de las personas.

Proyecto principal de E-ASY ahora mismo

Estamos trabajando en dos proyectos que nacen con un mismo propósito: mejorar la vida de las personas desde la cercanía y la innovación. InDependencia Inteligente es una solución que permite a personas en situación de vulnerabilidad, seguir viviendo en su hogar con mayor seguridad y autonomía. A través de sensores y dispositivos inteligentes, el sistema monitoriza rutinas, detecta riesgos y genera alertas en tiempo real, facilitando una intervención rápida y eficaz. Queremos aportar tranquilidad, acompañamiento y confianza en el día a día.

Por otro lado, lanzamos Vulpin360, nuestra plataforma de gestión inteligente pensada para apoyar a las trabajadoras del sector social. Cuenta con el asistente virtual Vulpin que ayuda a redactar, detectar patrones y generar alertas y reportes de datos, reduciendo la carga administrativa y mejorando la toma de decisiones.

Dos proyectos distintos, pero complementarios, que combinan tecnología y vocación social para cuidar mejor, acompañar más y poner siempre a las personas en el centro.

¿Año de creación de la startup?

E-ASY se funda en 2020 con la misión de acercar la tecnología a organizaciones sin ánimo de lucro y entidades del tercer sector, ayudándolas a simplificar su gestión y centrarse en lo más importante: las personas.

Desde entonces, hemos recorrido un camino de crecimiento y especialización:

2020 – Fundación: nacemos con el propósito de poner la tecnología al servicio de la acción social.

2022 – Primera expansión: ampliamos equipo y comenzamos a acompañar a un número creciente de entidades.

2023 – Especialización: reforzamos nuestro enfoque en soluciones digitales, cloud y automatizaciones adaptadas al tercer sector.

2025 – Consolidación: seguimos creciendo como partner tecnológico de referencia para organizaciones que quieren ganar eficiencia sin perder humanidad.

¿Quiénes forman E-ASY?

E-ASY ha experimentado un crecimiento constante desde sus inicios, consolidando un equipo cercano y comprometido en el que conviven distintos perfiles profesionales.

Contamos con un equipo multidisciplinar, con perfiles técnicos y sociales, que trabaja de forma coordinada, aportando su visión y experiencia para alcanzar un objetivo común: impulsar la transformación digital del sector social y mejorar la atención a las personas.

Más allá de los roles, somos un equipo que comparte un propósito común, lo que nos permite comprender mejor las necesidades reales de las entidades y acompañarlas de una manera más humana, cercana y adaptada a su día a día.

¿Cuáles son los principales clientes de E-ASY?

Nuestros principales clientes son entidades del tercer sector que trabajan directamente con colectivos en situación de vulnerabilidad. Actualmente colaboramos con organizaciones como ACUFADE (Asociación de Cuidadoras/es, Familiares y Amigos/as de Personas con Dependencia, Alzheimer y otras Demencias.), AFFA (Asociación de Fuerteventura de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras Demencias) y Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad (MPDL), entre otras. Estas entidades operan en ámbitos como la atención a la dependencia, la geriatría, la intervención social, la infancia y la inclusión.

Se trata de organizaciones que gestionan un gran volumen de información sensible y requieren una coordinación constante entre equipos profesionales. En este contexto, nuestra tecnología permite centralizar datos, automatizar procesos clave y mejorar tanto la eficiencia interna como la calidad de la atención.

Más allá del tamaño o ámbito de actuación, nuestros clientes comparten una necesidad común: reducir la carga burocrática para poder dedicar más tiempo a lo verdaderamente importante, que es la atención a las personas.

Próximos pasos, expansión de E-ASY

Nuestros próximos pasos están orientados a seguir creciendo y ampliando nuestro impacto, tanto dentro como fuera de Canarias. Actualmente contamos con nuestra sede en INtech Cuevas Blancas, dentro del Parque Científico y Tecnológico de Tenerife, y nos planteamos abrir nuevas sedes, con especial foco en Gran Canaria como punto estratégico clave, así como en Madrid.

Esto nos permitiría acercarnos aún más a las entidades con las que trabajamos, como Movimiento por la Paz y ACUFADE, y adaptarnos mejor a las necesidades específicas de cada territorio. Además, buscamos aumentar nuestra participación en eventos del sector, tanto tecnológicos como sociales, con el objetivo de seguir generando alianzas, compartir conocimiento y dar visibilidad a la importancia de la transformación digital en el tercer sector.

Nuestro objetivo es continuar expandiendo nuestro modelo y llevar nuestras soluciones a un mayor número de organizaciones que trabajan con personas en situación de vulnerabilidad.

Están instalados en el Parque Científico y Tecnológico de Tenerife, ¿qué les aporta?

Comenzamos en el año 2025 y elegimos esta ubicación porque nos ofrece un entorno de innovación, colaboración y crecimiento que encaja perfectamente con nuestra forma de trabajar como empresa tecnológica con impacto social.

Para seguir creciendo, ¿qué apoyo necesitan de las administraciones, ¿qué pedirías?

Para seguir creciendo, es fundamental contar con un respaldo firme por parte de las administraciones, que apuesten de manera decidida por el talento, la innovación y el desarrollo tecnológico que ya está emergiendo en Canarias, y que tiene el potencial de transformar el tejido empresarial en torno a la atención de las personas que abarcan el sector social.

Somos E-ASY, una empresa que transforma Canarias desde el archipiélago. Nos posicionamos como la única consultora en el archipiélago especializada en este ámbito, queriendo dar apoyo a proyectos como el IASS u otras entidades colaboradoras, que no cuentan con las herramientas de gestión necesarias para optimizar su trabajo.

Nuestro trabajo no solo impulsa la digitalización, sino que también fortalece estructuras sociales esenciales, dotándolas de soluciones innovadoras que mejoran su eficiencia, amplían su alcance y, en última instancia, contribuyen a mejorar la calidad de vida de las personas a las que atienden.