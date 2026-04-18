Empresas Polar presenta en Canarias Polar Premium, su cerveza para los paladares más exigentes

Se presentó el pasado jueves, 16 de abril en el Espacio Mutua Tinerfeña de La Laguna

Ya presente en Estados Unidos, se expandirá también por Portugal, Reino Unido y Francia

Estuvieron presentes la concejala de Comercio y Turismo del ayuntamiento de La Laguna, Estefanía Díaz; el presidente de La Laguna Zona Comercial, Iván Pérez; y el director Comercial de Alimentos Polar en España, Toni Manzolillo, entre otros

El mercado canario continúa ganando peso como destino para grandes marcas internacionales con la ampliación de la oferta de productos de Empresas Polar en el territorio. La histórica cervecera de origen venezolano, con 85 años de historia,refuerza su presencia en el Archipiélago con un lanzamiento especial tomando en cuenta lo importante del mercado de las islas y lo estratégico de atender a los consumidores que durante años han preferido a la tradicional Polar Pilsen, cerveza emblemática de la cervecería.

La incorporación de Polar Premium al mercado isleño no solo amplía la oferta disponible para el consumidor, sino que posiciona Canarias como un referente para firmas de impacto internacional, y refleja el creciente interés de compañías globales por un territorio que combina atractivo turístico, dinamismo en el sector hostelero y una conexión cultural única con Latinoamérica.

La incorporación de Polar Premium al mercado isleño amplía la oferta disponible para el consumidor. / ALIMENTOS POLAR ESPAÑA, SL.

Con 85 años de trayectoria, Empresas Polar se ha posicionado entre las principales cerveceras del mundo; siendo además una compañía reconocida por uno de sus productos estrella: la harina precocida de maíz P.A.N. Su expansión internacional, especialmente desarrollada en los últimos años, ha seguido una estrategia progresiva que ahora suma a Canarias como enclave dentro del público europeo.

Presentación en Tenerife

La presentación de la cerveza Polar Premium en Canarias tuvo lugar el jueves 16 de abril en el Espacio Mutua Tinerfeña, en San Cristóbal de La Laguna, en un evento privado dirigido a medios de comunicación, profesionales del sector y creadores de contenido.

El evento contó con la presencia de la concejala de Comercio y Turismo del ayuntamiento de La Laguna, Estefanía Díaz; el presidente de La Laguna Zona Comercial, Iván Pérez; y el director Comercial de Alimentos Polar en España, Toni Manzolillo, entre otros.

La presentación de la cerveza Polar Premium en Canarias tuvo lugar el jueves 16 de abril en el Espacio Mutua Tinerfeña / ALIMENTOS POLAR ESPAÑA, SL.

“Para nosotros es muy importante compartir con ustedes este lanzamiento. Nuestras marcas, por su origen venezolano, tienen un vínculo muy cercano con el consumidor canario, por eso nos complace mucho poder ofrecerles nuestras cervezas para acompañarlos en momentos de disfrute y ser parte de su cotidianidad. En Empresas Polar siempre estamos innovando al desarrollar portafolios y marcas globales que nos permitan seguir consolidando nuestra expansión para impactar de manera significativa a más personas en el mundo”, comentó Toni Manzolillo durante su presentación.

Un mercado con identidad propia

En el mercado canario conviven la tradición local, influencia internacional y un perfil de consumidor abierto a nuevas propuestas. Esto, sumado a otros factores como el clima y la relevancia de los servicios de hostelería, hacen de las islas un entorno especialmente favorable para el sector cervecero.

Empresas Polar se ha posicionado entre las principales cerveceras del mundo / ALIMENTOS POLAR ESPAÑA, SL.

Asimismo, Canarias cuenta con la integración de una amplia comunidad venezolana, que ha contribuido a posicionar productos de origen latinoamericano y a generar afinidad con marcas como Polar.

En este contexto, la implantación de nuevas referencias internacionales no solo responde a una oportunidad comercial, sino también a una evolución natural del mercado hacia una mayor diversidad y especialización.

La presentación de la cerveza Polar Premium en Canarias tuvo lugar el jueves 16 de abril. / ALIMENTOS POLAR ESPAÑA, SL.

Polar Premium: sofisticación y carácter distintivo

Canarias recibe a la emblemática cerveza de uno de los gigantes del sector más demandados a nivel mundial, que durante más de ocho décadas de trayectoria ha crecido de manera exponencial gracias a la calidad de sus materias primas y la formación de sus maestros cerveceros.

Canarias recibe a la emblemática cerveza de uno de los gigantes del sector más demandados a nivel mundial. / ALIMENTOS POLAR ESPAÑA, SL.

Empresas Polar instaura en Canarias su tradicional cerveza Pilsen, que se renueva y brilla con una imagen que honra su historia, su carácter y esa conexión auténtica con sus raíces. Un legado que ha crecido junto a su gente, compartiendo momentos inolvidables, generación tras generación. Su nueva etiqueta refleja su rica tradición cervecera, su espíritu auténtico y la convicción de seguir brindando y compartiendo buenos momentos, con su gente y con el mundo.

También presenta su nueva Polar Premium, la primera cerveza creada para el mercado global y producida en España para los paladares más exigentes. Su capacidad de disfrute continuado sin saturar el paladar (drinkability) es uno de sus atributos más diferenciadores. De tipo lager premium, con cuerpo medio, 100% cebada malteada y matices florales de lúpulo. Según la marca, está diseñada “para conquistar los paladares más exigentes”. Contiene6,0°GL y 24 unidades de amargor. De color ámbar dorado intenso, espuma blanca y densa y cuerpo medio, su equilibrio y armonía entre aroma, cuerpo, alcohol y amargor la categorizan como cerveza premium.

Empresas Polar instaura en Canarias su tradicional cerveza Pilsen / ALIMENTOS POLAR ESPAÑA, SL.

Su diseño responde a las nuevas tendencias de consumo, que buscan cervezas más refinadas, fáciles de beber y adaptadas tanto al ocio como a la experiencia gastronómica. Una pieza que encaja a la perfección con el modelo canario de consumo y venta.

La llegada de Cerveza Polar se enmarca así en un proceso más amplio en el que Canarias continúa consolidándose como un territorio estratégico para la entrada y desarrollo de marcas internacionales, reforzando su papel como puente entre continentes y laboratorio de tendencias en consumo.

Su diseño responde a las nuevas tendencias de consumo, que buscan cervezas más refinadas. / ALIMENTOS POLAR ESPAÑA, SL.

La cerveza Polar Premium está disponible en Estados Unidos desde hace año y medio. Su plan de crecimiento incluye Portugal, Reino Unido y Francia a corto plazo.