Banco Santander y Cámara de España amplían hasta el 5 de mayo el plazo para inscribirse en el Premio Pyme del Año 2026

El plazo de inscripción al Premio Pyme del Año 2025 se amplía, hasta las 20:00 horas del 5 de mayo (hora peninsular). Las empresas interesadas tienen tres semanas más para inscribirse o completar sus candidaturas a este premio, convocado por Banco Santander y la Cámara de Comercio de España con el objetivo de reconocer la labor de las pequeñas y medianas empresas como generadoras de riqueza y creadoras de empleo en el desempeño de su labor cotidiana. El premio se convoca en todas las provincias españolas con la participación de 54 Cámaras de Comercio territoriales, 13 delegaciones Territoriales de Banco Santander y la colaboración de las principales cabeceras de prensa local.

Como excepción, las provincias de Albacete, Murcia y Zamora abrirán su periodo de inscripción en septiembre. Como principal novedad con motivo de su décimo aniversario, en cada provincia se concederá la Mención Especial al Legado Empresarial, destinada a reconocer a aquellas empresas que destaquen por su impacto económico y social en su territorio. En cada provincia se elegirá a la Pyme del Año y el jurado podrá conceder, además, cuatro accésits en las categorías de Internacionalización, Innovación y Digitalización, Formación y Empleo y Pyme Sostenible.

Las seis empresas ganadoras en cada provincia concurrirán en sus respectivas categorías al Premio Nacional Pyme del Año 2026, que se fallará en el primer trimestre de 2027. Pueden concurrir a este premio todas las pequeñas y medianas empresas de menos de 250 empleados y con una facturación inferior a los 50 millones de euros al cierre del ejercicio 2025. Las empresas deberán presentar sus candidaturas en las provincias donde tengan domiciliada su sede social.

Cómo participar

Las empresas interesadas deberán rellenar el formulario de inscripción que encontrarán en la web de la Cámara de España: https://www.camara.es/premio-pyme-2026 o de las Cámaras de Comercio participantes, donde también están publicadas las distintas convocatorias y bases del concurso. El jurado valorará en sus deliberaciones méritos como la creación de empleo, con especial atención al empleo indefinido; las acciones de formación para los empleados; la internacionalización de la empresa; las iniciativas de digitalización e innovación, así como los proyectos sostenibles en los que han participado.

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Más de 12.500 pymes participantes desde la creación del Premio

El Premio Pyme del Año se consolida con esta décima edición como el galardón de referencia para las pequeñas y medianas empresas españolas. El año pasado, novena edición del Premio, se inscribieron un total de 1.770 empresas de las 50 provincias y participaron 54 Cámaras de Comercio territoriales, 13 Direcciones Territoriales del Banco Santander y las principales cabeceras de la prensa española. Desde 2017, año de su lanzamiento, ya son 12.585 pymes que han