En el tejido empresarial de Tenerife, pocas historias son tan inspiradoras como las que nacen del puro espíritu emprendedor. Metal García es el resultado de esa chispa inicial que hace tres décadas prendió en su fundador. Hoy, esa ilusión y el "buen hacer" artesanal se han transmitido con éxito a una segunda generación que ha sabido recoger el testigo, inyectando juventud, innovación y nuevas tecnologías a una estructura sólida y experimentada.

Sostenibilidad: Una prioridad para el hogar canario

En un entorno tan sensible como el nuestro, la eficiencia energética no es una moda, sino una necesidad. Según explican desde Metal García, la rehabilitación de viviendas antiguas en Tenerife es clave para reducir el elevado consumo eléctrico derivado de un aislamiento deficiente.

"Rehabilitar para mejorar la eficiencia energética es invertir en un futuro más sostenible y confortable para todos", afirman desde la dirección de la empresa

Para lograrlo, Metal García ha sellado una alianza estratégica con Cortizo, referente internacional en sistemas de aluminio y PVC. Esta unión permite instalar cerramientos con rotura de puente térmico y vidrios bajo-emisivos que transforman por completo el comportamiento climático de una vivienda.

Beneficios reales: Ahorro y Confort

Dar el paso hacia una arquitectura eficiente no solo ayuda al planeta; el impacto en el bolsillo del ciudadano es inmediato. La sustitución de carpinterías antiguas por estos sistemas de altas prestaciones puede generar un ahorro energético superior al 65%.

Facturas más bajas: reducción drástica en la necesidad de climatización.

Bienestar acústico: mejora el aislamiento frente al ruido exterior, vital en zonas urbanas.

Adiós a la humedad: reducción de la condensación y mayor confort térmico todo el año.

Revalorización: una vivienda eficiente aumenta automáticamente su valor de mercado.

Metal García: Tradición familiar y vanguardia tecnológica al servicio de Canarias / Metal García

Metal García

Con más de tres décadas de trayectoria, Metal García se consolida como un referente de confianza en Canarias para los sectores de la construcción, la hostelería y el cliente particular. Lo que comenzó como el sueño emprendedor de su fundador se ha transformado hoy en una realidad vibrante: una empresa familiar donde la veteranía y el saber hacer artesanal conviven en perfecta armonía con una segunda generación joven y cualificada. Esta renovación generacional ha permitido a la firma integrar las tecnologías más punteras, garantizando soluciones que destacan por su rapidez, precisión y una eficacia adaptada a las exigencias del siglo XXI.

Grupo Cortizo

Para alcanzar la excelencia, Metal García se apoya en el respaldo de Cortizo, líder absoluto en España y referente internacional en sistemas de aluminio y PVC para la arquitectura. Fundada en 1972, la multinacional gallega aporta una capacidad logística y de innovación sin precedentes, con presencia en 87 países y un firme compromiso con la sostenibilidad. Gracias a esta alianza, el cliente tinerfeño accede a un producto que integra todo el proceso productivo bajo los más estrictos estándares de calidad, asegurando que cada instalación en las islas sea sinónimo de vanguardia, ahorro y durabilidad.