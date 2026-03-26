Cox fortalece su equipo directivo con las incorporaciones de Begoña Morenés e Ignacio Uriarte

La incorporación de ambos ejecutivos se produce en un momento clave para la compañía, marcada por el inminente cierre de la adquisición de Iberdrola México - una operación transformacional para Cox que refuerza su presencia en uno de los mercados más relevantes de Latinoamérica, donde tiene presencia desde 2015 – y por la ejecución del ambicioso plan estratégico 2026-2028, presentado en el Capital Markets Day celebrado en Londres en octubre de 2025.

Cox se ha consolidado como una plataforma global integrada que combina capacidades industriales, operativas y financieras en los sectores de agua y energía, con un modelo orientado a la creación de valor sostenible y una creciente visibilidad en los mercados internacionales. En este contexto, la compañía avanza hacia una estructura más global y alineada con las exigencias de inversores, reguladores y stakeholders.

Refuerzo del liderazgo con visión financiera e institucional

Begoña Morenés asume la Dirección Global de Relación con Inversores, desde donde liderará la comunicación estratégica y financiera de la compañía, así como la relación con la comunidad inversora.

Morenés cuenta con más de 20 años de experiencia en mercados financieros, con una sólida trayectoria internacional, en banca de inversión y, desde 2011 hasta su incorporación Cox, en posiciones de alta responsabilidad en compañías cotizadas como Banco Santander, Ferrovial y Grupo Prisa, donde ha dirigido la relación con inversores, analistas, agencias de rating y proxy advisors, en entornos de elevada exigencia, crecimiento y transformación corporativa.

Su nombramiento refuerza la proyección de Cox en los mercados, asegurando una comunicación financiera consistente, rigurosa y alineada con los estándares de compañías globales, en un contexto de creciente relevancia de los mercados de capitales en la estrategia de crecimiento del Grupo.

Ignacio Uriarte se incorpora a Cox para liderar un área de reciente creación: la dirección de Relaciones Institucionales, Comunicación y Geopolítica, con el objetivo de impulsar la interlocución de la compañía con administraciones públicas, organismos multilaterales y actores clave en los países en los que opera el Grupo. Ubicado en el Gabinete de Presidencia, coordinará la presencia institucional de Cox y acompañará el desarrollo de la comunicación corporativa y de los proyectos estratégicos, en un entorno marcado con una creciente complejidad geopolítica global.

Con una amplia experiencia en el ámbito internacional, Uriarte ha sido director de Planificación Estratégica de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), organismo que lidera el diálogo político entre España, Portugal y los países de América Latina. A lo largo de su trayectoria ha desarrollado un extenso recorrido en el ámbito institucional y regulatorio, llegando a ser miembro del Congreso de los Diputados de España en las IX y X legislaturas, donde formó parte de las comisiones de Asuntos Exteriores, Defensa y Cooperación Internacional. Hasta su incorporación a Cox, ha compaginado su actividad profesional con la docencia como profesor asociado en los departamentos de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia Comillas ICADE y de la Universidad Complutense de Madrid.

Una nueva etapa de crecimiento y consolidación

Estos nombramientos forman parte de la evolución del comité de dirección de Cox, que continúa reforzando su carácter transversal e incorporando capacidades clave en los ámbitos financiero, institucional y operativo, para acompaña el crecimiento y la transformación del Grupo.

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Para Enrique Riquelme, presidente ejecutivo de Cox: “la incorporación al equipo directivo de perfiles con amplia experiencia internacional y reconocida trayectoria profesional en ámbitos financieros e institucionales, responde al momento que vive la compañía, con nuevos retos y oportunidades derivados de nuestro plan de crecimiento internacional. Reforzar nuestro equipo directivo con talento de primer nivel es clave para consolidar nuestro posicionamiento global y ejecutar con éxito nuestro plan estratégico”.