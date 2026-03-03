El 40% de los melillenses y el 33% de los ceutíes se declaran muy insatisfechos con su sanidad pública
El estudio “Percepción de la sanidad pública en Ceuta y Melilla”, realizado por Ipsos, refleja niveles elevados de insatisfacción ciudadana.
El 40% de los melillenses y el 33% de los ceutíes se declaran muy insatisfechos con el funcionamiento de la sanidad pública en su ciudad, según un estudio realizado por Ipsos. El informe refleja además un bajo uso de los niveles de mayor complejidad: el 60% de la población afirma no acudir casi nunca a la atención especializada y entre el 75% y 84% tampoco recurre habitualmente a la atención hospitalaria. Para Silvia Bravo, directora de investigación de Ipsos “este patrón de uso se asocia a dificultades percibidas de acceso, vinculadas a las listas de espera y a las demoras en la atención. La valoración media del sistema sanitario público se sitúa en un 5,4 sobre 10 en Ceuta y en un 4,9 en Melilla.”
El estudio también recoge valoraciones negativas en aspectos estructurales como la accesibilidad administrativa, la tecnología y el grado de digitalización, que reciben opiniones desfavorables por parte de cerca de uno de cada tres ciudadanos. En contraste, los elementos mejor valorados están relacionados con el personal sanitario, que obtienen buenas valoraciones. Sin embargo, el estudio concluye, según Silvia Bravo que “ los problemas estructurales son evidentes. El 66% de los ciudadanos en Ceuta y el 59% en Melilla califican negativamente los tiempos de espera, y cerca de uno de cada tres señala valoraciones negativas sobre la tecnología y el grado de digitalización del sistema.”
La sanidad pública en ambas ciudades depende del INGESA, organismo adscrito al Ministerio de Sanidad y responsable de la gestión directa del sistema sanitario en Ceuta y Melilla. Los datos dibujan un sistema sanitario con importantes dificultades estructurales, donde las listas de espera y el acceso a la atención concentran las críticas.
