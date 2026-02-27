Puerto Plata y Monte Cristi: mezcla de turismo histórico, aventura y playas vírgenes en el norte de República Dominicana

La estancia en Puerto Plata ofrece un abanico de posibilidades extenso y variado gracias a la agencia de viajes online lastminute.com que ofrece diferentes propuestas adaptadas a todos los bolsillos y expectativas: en esta ocasión podrá encontrar playas idílicas en las que fundirse con la Naturaleza o sumergirse en los entresijos de un riquísimo crisol cultural envuelto en el vaivén del Centro Histórico, por no mencionar su gastronomía…

Una luz que lo envuelve todo

Lo primero que embarga los sentidos en Puerto Plata es la luz que lo envuelve todo, una luz que resalta los colores y el devenir jovial y vivo de la Plaza de la Independencia, un enclave en el que palpita el tránsito diario mecido por la brisa del Atlántico y que junto a la fuerza del disruptor conjunto arquitectónico crea un espacio único; un ejemplo de ello es la colorida calle de las sombrillas, que como su nombre indica esta adornada por parasoles de colores, salpicada de comercios y palmeras, y que desemboca en la Plaza de la Independencia.

PLAZA DE LA INDEPENDENCIA / Cedida por lastminute.com

En la Fortaleza de San Felipe reina el fragor de la Historia, no en vano se levanta jactancioso sobre las colinas sabiéndose que es el único monumento colonial conservado en Puerto Plata; a su museo llegan centenares de viajeros y estudiantes ávidos de saber la Historia que desprende este lugar que ha desafiado a las embestidas del tiempo y de los corsarios y piratas del siglo XVI.

Las playas de República Dominicana merecen un capítulo especial, no en vano hasta el turista más exigente quedará plenamente satisfecho tras su visita a alguna de ellas; en la célebre Playa Cangrejo o en la Playa Bergantín dará rienda suelta al espíritu aventurero que todo viajero lleva consigo. Casi sin darse cuenta hará esnórquel en la cueva del Lago Dugu no sin antes haber sobrevolado el azul de sus aguas practicando el zipline, una actividad en la que cruzará a modo de polea desde un extremo a otro del lago obteniendo una vista cenital sobrecogedora. Tras este subidón, una clase de yoga en el entorno de Playa Grande es lo ideal…

Las Cascadas de Damajagua son siguiente parada, allí el descenso en tirolina es simplemente espectacular, aunque no se queda atrás la hermosura de las 27 cascadas que conforman el lugar, de hecho 12 de ellas son auténticas piscinas naturales donde poder saltar y bañarse cómodamente. Un tour en 4x4 será la opción ideal para conocer lo más recóndito de este lugar. Si se es amante del surf, un lugar creado por la Naturaleza para ese fin es El Encuentro una playa que aman los surfistas y cuya ubicación a menos de 30 minutos del centro urbano está considerada por los propios surfistas como la mejor del país para la práctica de este deporte. Hay escuelas para aprender, eso sí, hay que tener en cuenta que sólo se surfea en horario matinal.

Monte Cristi. Bienvenidos al espectáculo

¡Una explosión para los sentidos! Aquí son reales las aguas cristalinas y las playas de arena fi na y blanca, aquí cabe conocer el lugar en un bote de manera tranquila o adentrarse en las intrépidas aguas en kayak; diversas playas se abren ante nuestras posibilidades, algunas de ellas son Punta Presidente, Punta Luna o la Piscina Natural en Paradise Island, donde el protagonista es el azul turquesa del agua: practicar esnórquel entre los arrecifes de coral es una buenísima opción. Grand Grossier, conocido como el Banco de Arena, es otro lugar que fascinará al turista, bucear bajo las aguas de algunas de estas playas o simplemente caminar hundiendo los pies en sus arenas es un verdadero placer.

La Playa El Morro nos dejará sin palabras por la hermosura en la que convergen el paisaje playístico con el irregular perfi l de los acantilados, un enclave en el que ver mecerse al océano Atlántico en toda su vastedad es algo que sobrecogerá a todo amante de la Naturaleza, aunque la playa es objeto de todo aquel que desea disfrutar de una arena fi na y suave en cada palmo de terreno. Aquí se necesitan monitores y algo de experiencia para meternos entre las rocas y fundirnos con un lugar casi virgen.

Si lo que se quiere es una foto y experiencia diferentes el lugar elegido ha de ser el Desierto de Sal, una majestuosa salina natural con un paisaje casi lunar.

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS / Cedida por lastminute.com

No podemos abandonar Puerto Plata sin hacer una parada en Santiago de los Caballeros, llamada Ciudad Corazón, un eje cultural, turístico y gastronómico clave, en sus calles el turista podrá mezclarse con el bullicio propio del Mercado Moderno, de hecho tras visitar el Monumento a los Héroes de la Restauración, cabe la posibilidad de no sólo degustar sino aprender a elaborar algún plato típico de la gastronomía autóctona en alguna de las clases de cocina que ofrece Camp David Ranch Restaurant.