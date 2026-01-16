Aon consolida su presencia en Canarias impulsando su crecimiento e innovación
Experiencia y visión para ofrecer a los clientes un servicio adaptado a sus necesidades reales
Aon es la firma global líder en España en servicios profesionales, especializada en ofrecer soluciones innovadoras en dos áreas estratégicas para las empresas y organizaciones: la gestión de Riesgos y la optimización de Personas.
Riesgos: Diseñamos estrategias para identificar, evaluar y mitigar riesgos, ofreciendo soluciones de seguros, reaseguros y consultoría que protegen activos y garantizan la continuidad del negocio.
Personas: Impulsamos el bienestar, la salud y la productividad del talento mediante programas de beneficios, compensación y estrategias que fortalecen la experiencia del empleado.
Nuestro propósito es ayudar a las organizaciones a reducir la volatilidad, mejorar la resiliencia y potenciar el rendimiento, combinando análisis avanzado, tecnología y conocimiento sectorial.
El proyecto de futuro de Aon tiene un objetivo claro: continuar siendo referente en el sector, aportando innovación, conocimiento experto y soluciones integrales adaptadas a la realidad local. Esta apuesta se traduce en una estructura directiva reforzada y basada en la promoción del talento local, pilares esenciales para ofrecer un alto valor añadido a las organizaciones y clientes.
Con una presencia consolidada en el archipiélago, con más de 50 años de presencia en Canarias, Aon ofrece un servicio de alto valor añadido, basado en la cercanía, la especialización y la capacidad de acompañar a cada cliente en la identificación, análisis y gestión de riesgos. En un entorno empresarial en constante transformación, contar con un socio estratégico como Aon —tanto en gestión de riesgos como en consultoría de capital humano— se convierte en un factor esencial para la resiliencia y competitividad de las organizaciones.
Canarias avanza. Aon avanza con ella. Nuevas ideas, nuevos líderes y una misma misión: proteger lo que importa y potenciar lo que viene.
“Juntos, seguimos construyendo relaciones de confianza en las islas.”
