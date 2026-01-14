Dia invierte 180 millones de euros en promociones para impulsar el ahorro y facilitar el consumo de productos frescos.

Llevar una alimentación saludable sigue siendo una prioridad para muchos consumidores, aunque no siempre resulta fácil trasladarla al día a día. Según el 'II Radar SaluDiable' elaborado por Dia , más del 90% de los consumidores reconoce estar muy preocupado por su alimentación y bienestar. Sin embargo, solo un 28% afirma conseguir mantener hábitos saludables de forma constante. Esta brecha entre intención y realidad responde a las distintas barreras a las que se enfrentan los consumidores. El principal obstáculo sigue siendo el precio: el 73,1% de los encuestados considera que el coste de los alimentos saludables es la principal dificultad para seguir una dieta equilibrada, mientras que el 64% percibe que una dieta basada en alimentos frescos resulta más cara.

Ofertas semanales en más de 200 productos con especial foco en los frescos

Consciente de estas dificultades y en línea con su programa Comer mejor cada día, Dia impulsa la accesibilidad a alimentos saludables incrementando su inversión en promociones con especial foco en los productos frescos, esenciales en una dieta equilibrada.

Este año la compañía destinará 180 millones de euros a promociones, lo que representa un aumento de más de 5 millones de euros respecto al año anterior. Esta inversión se materializará en ofertas semanales de hasta el 40% de descuento en más de 200 referencias, con un foco especial en productos frescos que representarán cerca del 40% de estas promociones, facilitando así el acceso a alimentos frescos de máxima calidad a precios asequibles. Entre las categorías de frescos que contarán con ofertas semanales destacan carnes, pescados, frutas y verduras, así como secciones de refrigerados.

“En Dia tenemos un firme compromiso con el ahorro de nuestros clientes y tenemos muy presentes las barreras a las que se enfrentan muchos consumidores a la hora de acceder a una alimentación saludable. Por eso, año tras año, seguimos aumentando nuestra inversión en promociones para apoyar el ahorro y que comer mejor sea una opción real en el día a día de las familias. Con estas iniciativas queremos acercar una compra asequible y que los productos frescos como la carne, el pescado, la fruta y la verdura— estén al alcance de todos los hogares” señala Inés Vilchez, directora de Operaciones, Supply Chain y Logística de Dia España.

Productos Dia y ventajas exclusivas para los socios del Club Dia

La compañía ha destinado cerca de 700 millones de euros en los últimos cinco años en promociones, reforzando su compromiso con el ahorro de las familias. Un compromiso en el que tienen un papel clave los productos Dia y un Club de fidelización con ofertas exclusivas y personalizadas.

Dia ofrece un amplio surtido que combina productos de marca propia con las principales marcas de fabricantes, garantizando libertad de elección. Bajo esta premisa, y a través de las referencias de productos Dia, la compañía continúa apostando por ofrecer productos de máxima calidad a precios asequibles, permitiendo a los consumidores reducir su gasto anual en la cesta de la compra hasta un 25%. Esto se traduce en un ahorro potencial significativo: una compra de 1.000 euros podría reducirse a 750 u 800 euros.

El ahorro se refuerza también a través de Club Dia, el primer programa de fidelización de la distribución alimentaria en España, que cuenta actualmente con cerca de seis millones de socios. Esta iniciativa ofrece una experiencia de compra más sencilla y asequible, adaptada a los hábitos de consumo individuales, lo que permite generar un ahorro anual de hasta el 25% gracias a descuentos personalizados, promociones exclusivas y ventajas únicas. Además, Club Dia dispone de un programa de alianzas con empresas líderes, que permite a sus socios acceder a descuentos en servicios de compañías como Endesa, Mapfre, Securitas Direct, Avis, Legálitas o Parques Reunidos. A través de estas ventajas, los clientes pueden alcanzar un ahorro de hasta 500 euros anuales en sus compras.

En su apuesta por la digitalización y la innovación, Dia ha incorporado elementos de gamificación en su app, como la «Ruleta de la Suerte», un juego semanal que une diversión y ahorro. A lo largo de 2025, este juego ha repartido cerca de 30 millones de premios, en forma de descuentos, productos gratuitos y bonificaciones, canjeables tanto en tiendas físicas como en dia.es.

Sobre Grupo Dia - Cada día más cerca

Somos Grupo Dia, la red líder de tiendas de proximidad con más de 3.300 establecimientos en España y Argentina. Somos la tienda del barrio, la que facilita una experiencia de compra fácil, rápida y completa, cerca de casa y con productos de la máxima calidad a un precio asequible, tanto en nuestras tiendas físicas como en nuestro canal online.

Nuestra primera tienda Dia abrió sus puertas en Madrid en 1979. Hoy, cuatro décadas después, con la proximidad como fortaleza y la diversidad como bandera, las cerca de 17.000 personas que forman nuestro equipo en tiendas, almacenes y oficinas, y las 17.000 de nuestra red de franquiciados se mueven por un mismo propósito: estar cada día más cerca para ofrecer la máxima calidad al alcance de todos. Juntos, hemos construido una compañía que cotiza en la bolsa de España desde 2011 y que logró una facturación de 6.901 millones en 2024. Somos una de las 100 empresas con mejor reputación en España y Argentina según el monitor empresarial MERCO. Además, nos hemos posicionado como la primera franquiciadora en España y la única en el sector de los supermercados con Certificación FRANQ en Argentina.

Para lograr nuestro propósito, nos apoyamos en una sólida red de proveedores, realizando el 96% de nuestras compras de manera local. Esto nos permite ofrecer a nuestros cerca de 10 millones de clientes fidelizados una alimentación accesible y al alcance de todos, con un surtido completo, una clara apuesta por los productos frescos y locales y una marca Dia de la máxima calidad.