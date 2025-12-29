DISA transforma recursos naturales en energía sostenible

Nuestro Archipiélago es uno de los entornos más complejos de la Unión Europea para generar electricidad debido a su orografía, fragmentación y por estar alejado del continente, lo que supone un reto adicional en la transición energética. En este contexto, DISA contribuye a impulsar un sistema más sostenible: limpio, eficiente y orientado a la autosuficiencia

El trabajo desarrollado por la compañía en los últimos años ha reforzado su papel dentro del sistema energético canario, situándola entre los operadores con mayor capacidad renovable del archipiélago, con más de 200 millones de euros invertidos en este tipo infraestructuras.

Más allá de las cifras, este avance tiene un impacto directo sobre el sistema energético insular: cada nuevo megavatio renovable instalado en las islas reduce emisiones, apoya la autonomía energética y nos acerca a un modelo más sostenible. Esta evolución es el resultado del despliegue progresivo de infraestructuras eólicas y fotovoltaicas, que suman 196 MW de potencia instalada, de los cuales más de 140 MW se encuentran en Canarias.

Además, recientemente DISA ha puesto en marcha la planta fotovoltaica con baterías de mayor capacidad del archipiélago, situada en Tenerife, que contará con 8 MWh de almacenamiento.

Traducido a lo cotidiano, la producción de estos activos atiende el consumo eléctrico de 360.000 personas y 120.000 hogares, similar al conjunto de cuatro de nuestras islas: Fuerteventura, La Palma, El Hierro y La Gomera.

La transición energética, motor de empleo y desarrollo

En Canarias, el desarrollo de las energías renovables se apoya en un equipo técnico formado por medio centenar de profesionales que participan en la ejecución y gestión de los proyectos. A esta actividad se añaden más de 500 empleos indirectos relacionados con la construcción, la ingeniería, el transporte y otros servicios asociados. En conjunto, estos puestos refuerzan la base laboral del sector y fomentan nuevas competencias en el ámbito local.

Mirando hacia adelante: geotermia La geotermia es la solución para aumentar la penetración de energías renovables de forma estable, reducir emisiones y dependencia de combustibles fósiles, y generar beneficios sociales en el archipiélago. El origen volcánico de Canarias la convierte en un territorio especialmente favorable para desarrollar esta tecnología, capaz de producir electricidad de manera continua durante todas las horas del año. Esta característica contribuye a dar mayor estabilidad al sistema eléctrico, disminuye el riesgo de apagones y refuerza la autonomía energética mediante un recurso local. También permitirá reducir la factura asociada a derivados del petróleo y disminuir la contaminación ambiental. Además, la geotermia requiere menos espacio que otras renovables: donde se instala 1 MW de energía solar o eólica, se pueden instalar 25 MW de geotermia. Esta característica es muy relevante en Canarias ya que no disponemos de especio suficiente para cumplir los objetivos de penetración con las renovables tradicionales. Se trata de una tecnología altamente eficiente y gestionable, capaz de producir hasta cuatro veces más energía con veinticinco veces menos suelo, lo que supone un aprovechamiento óptimo del territorio. Los beneficios van más allá del ámbito energético. Proyectos de este tipo pueden generar al menos un centenar de empleos cualificados, impulsando el desarrollo económico y tecnológico del archipiélago. Para hacer realidad este proyecto, la empresa desarrolla desde hace tres años estudios de investigación en La Palma y Tenerife, donde se han conseguido ayudas del programa europeo NextGeneration, gestionado por el IDAE. En Tenerife, el proyecto se impulsa mediante una colaboración público-privada, que integra al Cabildo Insular, a través del ITER e INVOLCAN, y a la empresa islandesa especializada Reykjavik Geothermal.

