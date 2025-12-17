David Colomer, nuevo CEO de Omnicom Media España

David Colomer es nombrado CEO de Omnicom Media España tras la histórica fusión entre Omnicom e IPG, anunciada en diciembre de 2024 y culminada oficialmente en noviembre de 2025. Este nombramiento marca el inicio de una nueva etapa con la creación de Omnicom Media, la mayor red de gestión de medios a nivel mundial, que reúne el talento, la tecnología y la escala de dos gigantes referentes del sector: Omnicom Media Group e IPG Mediabrands. El 'holding' resultante, Omnicom, se convierte en la primera empresa del sector a nivel mundial en todas las métricas -en inversión, empleados y capitalización bursátil-, con un valor de mercado superior a los 22.530 millones de dólares, ingresos anuales que rondan los 25.000 millones de dólares y una plantilla combinada que supera los 125.000 empleados en todo el mundo, consolidándose como el líder global en soluciones de comunicación, medios, creatividad, data y tecnología de la historia.

Hasta su incorporación a Omnicom Media, Colomer fue Regional CEO de IPG Mediabrands para Iberia e Italia durante casi nueve años. En ese periodo, fue incluido por FORBES como uno de los Top 100 Best CEOs de España 2024, un reconocimiento a su liderazgo y trayectoria en el sector de la comunicación y la publicidad. Bajo su dirección, IPG Mediabrands se consolidó como la agencia de medios de mayor crecimiento en España y una de las más influyentes del panorama europeo, gracias a un crecimiento sostenido y a una transformación organizativa, estratégica y cultural que impulsó la innovación y la rentabilidad.

Su gestión fue determinante para situar a IPG Mediabrands España en el primer puesto del ranking de vitalidad de RECMA y entre las mejores compañías para trabajar en el sector, avalado por la certificación Great Place to Work recibida en 2025; por Actualidad Económica (Unidad Editorial), que distinguió al grupo durante siete años consecutivos como el Mejor Grupo de Comunicación para Trabajar en España, entre las diez mejores empresas a nivel nacional; y por el estudio Scopen 2024, que posicionó a la compañía en el pódium de las Mejores Agencias para Trabajar en el país.

Trayectoria profesional

Nacido en Valencia, casado y con 3 hijos. Con una trayectoria de más de 30 años en marketing, publicidad y medios, y habiendo vivido en 7 países, David Colomer cuenta con una amplia experiencia internacional en el ámbito de la comunicación. Inició su carrera en Bassat, Ogilvy & Mather, en Barcelona. Más adelante, se incorporó a Media Planning Group (MPG), donde participó en la estrategia de internacionalización de la compañía. Fue responsable de la expansión del grupo en América Latina -fundando y liderando oficinas en México, Colombia, Argentina y Chile- y, más tarde, en Estados Unidos.

Tras la fusión de MPG con el grupo francés Havas, se trasladó a Nueva York como SVP Chief Growth y Marketing Officer de MPG USA, liderando la integración de las agencias bajo una sola marca. Posteriormente regresó a España, donde asumió el cargo de CEO de Arena Media Iberia, Vicepresidente Ejecutivo y Fundador de Havas Media Group Levante, así como Consejero Delegado de Havas Creative Spain. En 2013 asumió el cargo de Director General de Clientes Globales en Havas Media Group UK en Londres.

Desde 2017, David Colomer ha liderado un destacado proceso de transformación y crecimiento en IPG Mediabrands, triplicando su facturación en menos de tres años y reforzando su posicionamiento en el mercado. Su enfoque en la innovación y la creación de nuevas divisiones y unidades especializadas ha sido clave para atraer talento y ampliar la propuesta de valor más transversal del grupo. A lo largo de su trayectoria, ha gestionado con éxito cuentas de grandes marcas como Telefónica/Movistar, Banco Santander, Amazon, Banco Santander, Nike, L’Oréal, Decathlon, Damm y MAPFRE, entre otras.

Formación académica

David Colomer es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Autónoma de Barcelona y, además, cuenta con estudios en Bellas Artes y Filosofía. Su formación se complementa con diversos programas ejecutivos en instituciones como IESE, ISDI, University of Michigan Ann Arbor e INSEAD. Esta sólida base académica, enriquecida por su interés en el desarrollo personal y el pensamiento humanista, ha sido clave para su éxito en la gestión y liderazgo en el sector de la comunicación. Siempre muy comprometido con el desarrollo integral de las personas a su alrededor, impulsa equipos de alto rendimiento desde una visión profundamente humanista.