José Manuel Acosta: “En HiperDino somos facilitadores de vida de los canarios. Ofrecemos la mayor variedad de productos a los mejores precios”

Natural de Teror en Gran Canaria, José Manuel Acosta ha desempeñado durante las últimas cuatro décadas diferentes responsabilidades en HiperDino. En 2012, tras la creación del departamento de Pricing de la cadena de supermercados, se incorpora al mismo como director. Desde el inicio de ésta actividad, el objetivo de ese departamento ha sido el de ofrecer a su clientela los mejores precios del mercado.

¿Cómo surgió la idea de crear este departamento?

HiperDino es a día de hoy la única cadena de alimentación de Canarias, que cuenta con un departamento de Pricing. Sobre cómo surgió, los fundadores del grupo, José Abraham y Andrés Domínguez, tenían claro que HiperDino tenía que convertirse en la enseña de referencia para los canarios en el sector de la alimentación, y para ello debíamos adaptar nuestros precios a todas las economías domésticas, y eso implicaba no solo ampliar la variedad y diversificación de productos que vendíamos sino que éstos además se adaptaran a todos los bolsillos. Comenzamos con un departamento formado por tres personas, y hoy día son 15 profesionales los que lo integran.

¿Cómo funciona el departamento de pricing que usted coordina?

Como ya indicaba, nuestro objetivo es el de posicionar nuestros precios lineales como los mejores del Archipiélago, Partiendo de ese objetivo hemos trazado una hoja de ruta, que seguimos con rigor y profesionalidad. En HiperDino no improvisamos. Hemos creado y consolidado un equipo de quince profesionales, formados y con un excelente nivel que día a cada mantienen una dinámica y un plan de trabajo que incluye visitas diarias organizadas y planificadas a tiendas de la competencia para el estudio de mercado. A ello, añadimos la creación de un sistema propio de captura de precios, lo que nos permite tener una herramienta de medición, lectura y control inmediato y eficaz de precios del resto de empresas del sector y por lo tanto, de ajustar los nuestros.

Entendemos que al final esta herramienta de la que hace referencia será la encargada de validar ese ahorro en los precios que mantiene HiperDino en tienda.

Efectivamente, con esta herramienta garantizamos los mejores precios durante los 365 días del año. La Navidad está a la vuelta de la esquina y aunque HiperDino aumenta las ofertas y la diversidad de productos que ofrece en tienda durante estas fechas con referencias propias de estas fiestas, como la gama turrones, bombones, ibéricos, productos gourmet y productos frescos que se consumen especialmente en estos días venideros, lo cierto es que nuestra misión es mantener esos precios bajos durante todo el año. Nuestro objetivo es que los canarios ahorren. Solo por poner un ejemplo en octubre de 2025, las ofertas incluidas en nuestros folletos y las que se realizan puntualmente supusieron un ahorro a nuestros clientes de 6,58 millones de euros en productos de gran consumo y frescos.

José Manuel Acosta / Hiperdino

¿Cómo se realiza esa medición?

Con la herramienta propia que antes mencionaba, el departamento de Pricing, chequea aproximadamente 40.000 precios diarios en los diferentes competidores de todas las islas donde tenemos presencia física. Esta herramienta que nos facilita el estudio de mercado, en base a la comparativa con otras empresas del mercado, nos permite un inmediato control de los precios y ajustar con celeridad el precio de los nuestro. Hoy por hoy, los frescos, especialmente las frutas y las verduras, son las que experimentan una mayor fluctuación de precios por la propia inercia del mercado, por el volumen de producción o de cosecha; por la climatología, y últimamente otros productos que también se ve afectado por el vaivén del mercado son los huevos, café y el cacao, que han tenido un índice de crecimiento importante por carencias o por la situación del mercado internacional. En cualquier caso en HiperDino analizamos éstos pero de manera general, también otros que componen la cesta de la compra de los canarios, porque para ello, hemos elaborado también un estudio del perfil de nuestro cliente y su comportamiento de consumo en nuestras tiendas. Nuestros establecimientos en definitiva están diseñados por y para facilitar el día a día de nuestros clientes.

En este último trimestre se presenta con grandes retos y experimentan un aumento del consumo como consecuencia de campañas como el Black Friday y la Navidad ¿cómo viven estos meses en HiperDino?

Efectivamente, este último tramo del año es una época en la que aumenta el consumo y se invierte mucho en esas propuestas comerciales que usted ha apuntado. En el caso del Black Friday, esta campaña mueve mucho, con descuentos muy potentes e inmediatamente después tenemos la de Navidad, que es diferente porque abarca productos exclusivos y específicos de estas celebraciones que se avecinan de nochebuena, fin de año y Reyes. En ambas seguimos revisando los precios en el mercado para que nuestros productos tengan los mejores precios y nuestra propuesta comercial sea muy intensa por la amplitud del surtido y la agresividad de los precios. Por poner un ejemplo, ahora en el Black Friday hemos lanzado un catálogo de más de 500 juguetes que desde el 20 al 30 de noviembre tendrán un descuento de hasta el 50%. Otras secciones con descuentos especiales son perfumes con un 20% descuento, patas de jamón ibérico con 15% de descuento y accesorios para mascotas con el 25% descuento. En cualquier caso, la labor del departamento de pricing, aunque colabora junto al departamento comercial en el lanzamiento y la configuración de esta campaña, es la de velar por ofrecer los mejores precios de Canarias. Es una labor permanente e incesante durante los 365 días del año. No es un slogan, es una realidad en HiperDino impulsada para ayudar en la economía familiar de todos los canarios.