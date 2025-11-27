Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Albia colabora con la sostenibilidad en Canarias

Desde Albia Servicios Funerarios en colaboración con Bosquia se realizará una repoblación de árboles en una de las zonas afectadas por el gran incendio de agosto de 2023

Renata Domingo

Santa Cruz de Tenerife

Dentro del programa de iniciativas que lleva a cabo el departamento de Sostenibilidad, Comunicación y Marketing del grupo Albia en colaboración con Bosquia, se han reforestado más de 120.000 m2 con más de 8.000 árboles plantados. Siguiendo con esta colaboración, el viernes 28 de noviembre se realizará una plantación de árboles para reforestar una de las zonas de El Sauzal afectada por el gran incendio de agosto de 2023, que afectó a unas 12.000 hectáreas y en la que hubieron más de 10.000 evacuados.

El acto se realizará en la zona recreativa de las Calderetas de el municipio de El Sauzal a partir de las 10 de la mañana y finalizará a las 13.00 horas.

