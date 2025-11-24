El Corte Inglés inicia su campaña de Black Friday con descuentos de hasta el 40%

El Corte Inglés arranca hoy su campaña de Black Friday con descuentos especiales en moda, lencería y zapatería para clientes que compren en tienda con Tarjeta El Corte Inglés o que se identifiquen en la misma con la app. También, estará disponible para clientes que compren a través de la web o app. Disfrutarán de hasta un 40% de descuento y recibirán también un 15% de regalo para próximas compras desde el 29 de noviembre hasta el 1 de diciembre.

El resto de los clientes también podrán acceder a los mismos descuentos en moda, lencería y zapatería los días 27 y 28 de noviembre, con la misma bonificación del 15% para futuras compras.

Durante toda la semana, hasta el domingo 30 de noviembre, habrá ofertas en Belleza, Accesorios, Joyería, Relojería, Bisutería, Deportes, Cultura, Ocio, Hogar y Bricor, con descuentos de hasta el 40% en una amplia selección de artículos. Las áreas de alimentación y tecnología también se suman a la campaña con grandes promociones.

En Juguetería, la compra de juguetes hasta el viernes 28 de noviembre, incluye una bonificación del 25% para utilizar entre el 18 y el 31 de diciembre. Entre las marcas participantes destacan Barbie, LEGO y Gabby’s Dollhouse.

Las promociones abarcan todos los departamentos, con especial relevancia en moda y complementos, lencería, deportes, cultura y ocio, zapatería, menaje del hogar, electrónica, electrodomésticos y alimentación.

En Moda (mujer y hombre), numerosas firmas se suman a la campaña, como Emidio Tucci, Paul & Shark, Dustin, Pepe Jeans, Levi´s, Green Coast, Easy Wear, Roberto Verino, Southern Cotton, Dustin, o Bimba y Lola, con descuentos de hasta el 40%.

En Zapatería, tanto para mujer como infantil, destacan marcas como Clarks, MMK, Biomecanics, Pablosky y Conguitos.

En Lencería, las marcas Chantelle, Triumph, Massana, Énfasis, Punto Blanco y ropa interior de hombre de la marca Boss se suman estos días a los grandes descuentos de Black Friday.

En Bisutería, Pandora ofrece un 30% de descuento, mientras que Tous aplica hasta un 50% en una amplia selección de artículos, además de un 10% de regalo adicional por la compra de dos o más artículos.

En Belleza, Cosmética y Parafarmacia, destacan el cofre de perfumes CK One eau de toilette (200 ml + 50 ml) por 40,95 euros; la marca GHD con un 25% de descuento (excepto colección Cherry Chic); y Olistic con un 30% de descuento, a excepción de los packs.

En Deportes, se ofrecen grandes promociones en calzado y equipamiento, como las zapatillas de running Pureboost 5 de Adidas por 77,99 euros y las zapatillas casual Unisex 878 de New Balance por el mismo precio. Marcas como Adidas, Nike, Under Armour, Puma, New Balance, Salomon y Columbia participan en la campaña, junto a las exclusivas Boomerang y Mountain Pro, con descuentos de hasta el 40%.

En Electrónica, destacan el televisor LG 65" QNED evo MiniLED, que antes valía 1.399 euros, y ahora sale por 699 euros; hasta 150 euros de ahorro en consolas PlayStation 5; y el Samsung Galaxy A56 5G 256 GB, que antes costaba 599 euros, y ahora por sólo 379,90 euros.

En Electrodomésticos, sobresalen la lavadora Bosch de 9 kg (1.400 rpm activeWater Plus) de 749 euros, ahora por 449 euros; el frigorífico Combi LG (DoorCooling+ Serie 700. GBBS727CMB) por 699 euros; el aspirador Dyson Gen5 Detect Absolute de 899 euros, ahora por 649 euros; y la cafetera superautomática De’Longhi Magnífica (S ECAM 21.112.B) con molinillo incorporado, que pasa de 435 euros a 269 euros.

En Hogar, habrá descuentos en juegos de cama, fundas nórdicas, edredones, toallas, manteles, cojines, cortinas y alfombras, además de un 40% en ollas a presión WMF. También se aplicarán reducciones de precio en muebles de salón-comedor y colchones.

En Alimentación, el supermercado ofrecerá productos navideños a precios atractivos, como el jamón de cebo ibérico 50% raza ibérica (8 kg) con un 10% de bonificación; un 60% de regalo en la pescadería, foies y ahumados; 2x1 en espárragos Carretilla y bonito del Norte Consorcio; y aceite de oliva virgen extra Carbonell a 25,95 euros el bidón de cinco litros.

En el Club del Gourmet, habrá 2x1 en panettones de Raúl Ascencio y chocolates Godiva, además de hasta un 30% de descuento en champagne Lallier.

En Cultura y Ocio, se aplicará hasta un 40% en productos de escritura de lujo y agendas Moleskine.

Viajes El Corte Inglés ofrece una de las selecciones más amplias del año, con descuentos que alcanzarán hasta el 60%, en vuelos, escapadas urbanas, costas, islas, capitales europeas, grandes viajes, Caribe y cruceros. Entre las opciones destacan billetes de avión por debajo de 100 euros, estancias en costa desde 50 euros, viajes europeos desde 200 euros, grandes destinos internacionales por menos de 1.000 euros, así como ofertas especiales en Caribe, Laponia y cruceros con condiciones ventajosas. Además, como novedad por primera vez este año se ofrece la posibilidad de financiar el viaje en 10 meses. Una selección integral pensada para facilitar tanto las escapadas inmediatas como la reserva anticipada de las vacaciones de 2026.