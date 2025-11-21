MAPFRE gestiona más de 3.600 millones de euros en productos de ahorro para la jubilación de un total de 240.000 clientes.

MAPFRE gestiona más de 3.600 millones de euros en planes de pensiones, PIAS, SIALP y otros productos destinados específicamente para ahorrar de cara a la jubilación. Alrededor de 240.000 clientes de MAPFRE tienen contratada alguna de estas soluciones dedicadas específicamente a complementar su pensión de jubilación cuando llegue el momento.

Conseguir un ahorro fiscal inmediato, al poder desgravarse parte de las aportaciones en la declaración de la renta del año siguiente, es probablemente una de las razones que explican que los planes de pensiones sean el instrumento más conocido para ahorrar para la jubilación. De hecho, en MAPFRE también representan el mayor porcentaje del ahorro para este fin.

La entidad gestiona un volumen de planes de pensiones individuales superior a los 2.350 millones de euros, a los que se unen otros más de 1.000 millones de euros en planes de pensiones colectivos y Entidades de Previsión Social Voluntaria (EPSV), tanto individuales como colectivas. Más de 198.000 clientes apuestan por este tipo de productos para preparar su jubilación.

Planes Individuales de Ahorro Sistemático (PIAS), Seguros Individuales de Ahorro a Largo Plazo (SIALP) o unit linked pensados específicamente para ahorrar a largo plazo son otras de las opciones elegidas para complementar la pensión pública.

En la actualidad, alrededor de 58.000 clientes de MAPFRE complementan su jubilación con una renta mensual procedente de algún producto contratado con la compañía para este fin. El importe medio de esa renta es superior a los 800 euros mensuales.

“Lo importante no es tanto en qué producto se ahorra para la jubilación, ya que cada uno tiene unas características específicas, sino generar un hábito de ahorro, buscando la solución más adecuada, en función del perfil de riesgo y las circunstancias vitales de cada cliente y modificar esas inversiones cuando estas circunstancias cambian”, asegura Javier Oliveros, director comercial de MAPFRE Iberia.

Gestión activa

Siguiendo esta premisa, MAPFRE puso en marcha hace ya siete años un sistema pionero basado en la gestión activa de las inversiones, denominado “ciclo de vida”. Las inversiones de los clientes que deciden que su ahorro se gestione a través de este sistema se van adaptando, teniendo en cuenta no sólo su perfil de riesgo y circunstancias personales, sino también la edad y el tiempo que les falta para jubilarse.

Así, los profesionales de la entidad distribuyen el ahorro entre nueve carteras de planes de pensiones con distinto nivel de riesgo y van reduciendo la exposición a los activos más volátiles a medida que se acerca la edad de jubilación (es decir, más cerca de la jubilación, menos renta variable), preservando de esta forma la seguridad de las inversiones. Alrededor de 700 millones de euros del ahorro para la jubilación está gestionado en MAPFRE con este sistema.

Este modelo de gestión activa está disponible tanto en planes de pensiones, ya sean particulares o colectivos, EPSV, PIAS basados en ciclo de vida o unit linked, que distribuyen el ahorro acumulado entre carteras de fondos de inversión con gestión activa que se van ajustando a lo largo del ciclo de vida del cliente.

“MAPFRE siempre ha tenido una fuerte vocación de servicio, orientada a fomentar la relación a largo plazo con el cliente. Esto implica estar muy cerca de ellos, escucharles y ayudarles a construir una planificación financiera basada en la protección y previsión a largo plazo. Hacerlo con un sistema como el ciclo de vida, adaptando sus inversiones al perfil de riesgo y modificándolas según se va acercando el momento de la jubilación, es la mejor forma de ayudar a nuestros clientes a planificar y proteger su futuro”, señala Javier Oliveros.