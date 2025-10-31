Víctor Bompart: Yellow Glasses, construye soluciones digitales a medida

¿Cómo nace Yellow Glasses?

La historia de Yellow Glasses comienza con dos emprendedores —Cristian Hoyos y Víctor Bompart— que compartían una visión clara: hacer que la tecnología llegara a las empresas de forma más fácil, humana y cercana. Ambos, como profesionales autónomos, fundaron Proágil, una iniciativa destinada a acelerar la transformación digital mediante el desarrollo no-code, reduciendo tiempos y eliminando barreras técnicas.

Durante los primeros meses, el proyecto creció de forma orgánica, ganando la confianza de empresas que buscaban soluciones ágiles. Este impulso llamó la atención de People Excellence, consultora madrileña que decidió invertir en la iniciativa al identificar un potencial estratégico: combinar agilidad tecnológica y excelencia organizativa.

De esa alianza nació Yellow Glasses, una marca que simboliza una nueva forma de ver la tecnología: optimista, colaborativa y transformadora. Las “gafas amarillas” representan una mirada que ve oportunidades donde otros ven complejidad.

¿A qué se dedica Yellow Glasses? ¿Sector?

Yellow Glasses opera en el sector tecnológico y de la innovación, especializada en el desarrollo de soluciones no-code y low-code orientadas a la automatización de procesos, la digitalización y la integración de sistemas inteligentes. Su misión es ayudar a organizaciones de todos los tamaños a optimizar su operativa mediante el uso estratégico de herramientas tecnológicas accesibles y sostenibles.

Proyecto principal de Yellow Glasses ahora mismo

El proyecto insignia de la compañía es la implementación de ecosistemas empresariales inteligentes, integrando plataformas como n8n, WeWeb, Supabase, Airtable, Make y sistemas de inteligencia artificial para conectar datos, automatizar procesos y crear experiencias digitales que mejoran la eficiencia y la toma de decisiones.

Actualmente, Yellow Glasses colabora con grandes empresas nacionales como Mapfre y Asisa, desarrollando soluciones a medida que optimizan la comunicación interna y la gestión de información. A nivel internacional, trabaja con Poap Studio y Sanicoach, una startup que acompaña a aspirantes al MIR con psicólogos especializados, para la que ha creado su campus virtual, el sistema de gestión de citas y herramientas que centralizan su operativa.

Este enfoque integral ha posicionado a Yellow Glasses como un referente en la creación de entornos digitales inteligentes y escalables, capaces de evolucionar junto a las necesidades del negocio.

¿Año de creación de la startup? Trayectoria/historia

Fundada en 2025, Yellow Glasses surge como evolución natural de Proágil, tras la inversión de People Excellence, que impulsó la transformación del proyecto hacia una marca con identidad propia y proyección internacional. Desde entonces, su trayectoria ha estado marcada por un crecimiento constante y una participación activa en proyectos de innovación a nivel nacional e internacional.

¿Quiénes forman Yellow Glasses? Equipo y Crecimiento

El equipo de Yellow Glasses está formado por expertos en automatización, arquitectura no-code, estrategia digital y desarrollo de negocio. Su estructura flexible permite adaptarse a proyectos de diversa escala, combinando talento local con una red de partners internacionales. La empresa apuesta por la formación continua, la innovación aplicada y una cultura basada en la co-creación con los clientes, reflejando su compromiso con un modelo sostenible que evoluciona al ritmo del mercado.

¿Cuáles son los principales clientes de Yellow Glasses? (Detallado)

Yellow Glasses trabaja con organizaciones que confían en su experiencia para desarrollar soluciones personalizadas de automatización, digitalización e inteligencia artificial aplicada. Entre sus clientes destacan: Mapfre y Asisa, con proyectos que optimizan la eficiencia operativa y la comunicación interna; Poap Studio, con quien ha experiencias digitales para eventos internaciones, para multinacionales y marcas de lujo, basado en sistemas Web3; Sanicoach, para quien ha desarrollado un campus virtual y un sistema integral de gestión de citas con psicólogos; Empresas del sector hotelero, en las que ha implementado sistemas internos y herramientas para mejorar la gestión de reservas y la experiencia del cliente.

Estos proyectos reflejan la capacidad de Yellow Glasses para adaptarse a distintos sectores y ofrecer soluciones tecnológicas centradas en las personas y los resultados.

Próximos pasos, expansión de Yellow Glasses

Los próximos pasos de la compañía se centran en su expansión internacional, con foco en Europa, Latinoamérica y Norteamérica. Busca consolidar su presencia a través de alianzas con empresas tecnológicas y hubs de innovación que compartan su visión de una digitalización accesible y sostenible. Además, desarrolla productos tecnológicos propios, soluciones modulares que democratizan la automatización y aceleran la transformación digital.

Están instalados en el Parque Científico y Tecnológico de Tenerife, ¿desde cuándo? ¿por qué? ¿qué les aporta?

Yellow Glasses eligió el Parque Científico y Tecnológico de Tenerife (PCTT), en el enclave de Barranco Grande, por su ecosistema colaborativo, las oportunidades de sinergia con otras empresas tecnológicas y el potencial de expansión que ofrece a proyectos en crecimiento. Las instalaciones modernas y su conexión con iniciativas de I+D+i proporcionan un entorno ideal para su desarrollo y consolidación empresarial.

Para seguir creciendo, ¿qué apoyo necesitan de las administraciones, ¿qué pedirían?

Para seguir creciendo, Yellow Glasses considera esencial que las administraciones fomenten entornos que impulsen la innovación y la colaboración empresarial, reforzando iniciativas que faciliten el acceso a la tecnología y la conexión entre empresas de base tecnológica. Un marco estable y orientado al crecimiento permitirá que más proyectos locales puedan escalar y consolidarse en mercados nacionales e internacionales.