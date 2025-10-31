Un puente hacia la autonomía de las personas migrantes

En Canarias, miles de personas migrantes continúan enfrentando cada día un mismo laberinto: la burocracia, las barreras del idioma, la falta de información y, en muchos casos, la soledad. Ante esta realidad, la entidad AFAMCA-Tenerife ha puesto en marcha el proyecto ‘Sumando +’, una iniciativa que nació con la vocación de acompañar, orientar y fortalecer a quienes llegan a las islas buscando un nuevo comienzo. En menos de un año, el programa ha atendido a 277 personas, convirtiéndose en un referente de atención integral e inclusión social en el Archipiélago.

Con una mirada serena y profundamente comprometida, Berta, la trabajadora social de la entidad, explica que este programa nació a partir de “la necesidad de dar respuesta a las dificultades que enfrentan muchas personas migrantes, tanto en su integración social como administrativa. Vimos que había un vacío de apoyo en cuestiones muy básicas: desde entender un documento hasta saber cómo solicitar una cita o acceder a derechos fundamentales. ‘Sumando+’ surge precisamente para eso, para acompañar, orientar y ofrecer herramientas que les permitan desenvolverse con autonomía en la sociedad canaria”.

El proyecto está subvencionado por el Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias, un proyecto de interés social financiado con cargo de la asignación tributaria de IRPF y que tiene entre sus principales objetivos garantizar el acceso a los derechos básicos, ofrecer asesoramiento jurídico, atención psicológica y social, y promover la integración lingüística y cultural mediante clases de español y actividades comunitarias. Todo ello desde una filosofía muy clara: no se trata de hacer por ellos, sino de hacer con ellos. “Nuestro papel es acompañar, no sustituir. Queremos que cada persona pueda entender los procesos, participar activamente y adquirir las herramientas necesarias para continuar su camino con independencia”, explica la coordinadora.

Uno de los rasgos que distingue a ‘Sumando +’ es su enfoque integral y humano. A diferencia de otros programas, el proyecto combina varios servicios bajo una misma estructura: apoyo jurídico para los trámites de residencia, empadronamientos o protección internacional; orientación social para el acceso a ayudas o recursos; atención psicológica para abordar el impacto emocional de la migración; y formación lingüística para facilitar la comunicación.

‘Sumando +’ de AFAMCA-Tenerife ha asistido a 277 personas migrantes, ayudándolas a superar barreras burocráticas y lingüísticas|ED

Todo ello coordinado por un equipo interdisciplinar que trabaja de manera conjunta para ofrecer una respuesta adaptada a cada persona. “Cada historia es única, y por eso intentamos entender el contexto de cada usuario. No basta con solucionar un trámite; hay que acompañar en el proceso de adaptación, y eso requiere tiempo, empatía y escucha activa”, afirma Berta Acosta.

Obstáculos burocráticos

Entre las mayores dificultades detectadas, el proyecto señala los obstáculos burocráticos y la barrera idiomática como los principales desafíos. Muchas personas migrantes desconocen los pasos a seguir para regularizar su situación, carecen de medios digitales o no comprenden los documentos oficiales. “A menudo llegan con una cita perdida, un formulario incompleto o una notificación que no entienden. Lo que para nosotros puede parecer sencillo, para ellos puede ser un muro infranqueable”, explica la coordinadora. Por eso, el acompañamiento incluye la presencia física en instituciones cuando es necesario, algo que marca la diferencia.

El impacto de ‘Sumando +’ se mide también en historias. Personas que logran obtener su permiso de residencia o que aprenden español.

El proyecto también aborda una dimensión comunitaria esencial: la convivencia y la cohesión social. A través de talleres, clases de español y actividades interculturales, ‘Sumando +’ fomenta el encuentro entre vecinos, promoviendo la solidaridad y el respeto por la diversidad. “La integración no se trata únicamente de aprender el idioma o conseguir papeles; se trata de sentirse parte de un entorno, de compartir espacios y de que la comunidad local también se abra a la diferencia. Trabajamos mucho en ese sentido, porque creemos que la convivencia se construye desde ambos lados”, añade la trabajadora social.

Más allá de los aspectos administrativos, existe un problema transversal que afecta tanto a la población migrante como a la canaria: la crisis de la vivienda. Cada día muchas familias viven en condiciones muy duras, compartiendo habitaciones o pagando alquileres desorbitados por viviendas en mal estado.

A pesar de los retos, desde AFAMCA-Tenerife destacan el valor de la colaboración y la implicación ciudadana. Sumando + ha conseguido tejer una red de apoyo comunitario que incluye voluntarios, entidades sociales y administraciones locales. Esa red es la clave para construir una sociedad más justa y solidaria.

Con ‘Sumando +’, AFAMCA-Tenerife reafirma su compromiso con la igualdad, la convivencia intercultural y la dignidad humana. Más que un programa, es una apuesta por un modelo de sociedad que entiende la diversidad como una fortaleza. En palabras de su coordinadora: “Sumando + significa caminar juntos. Porque solo sumando, realmente, avanzamos”.