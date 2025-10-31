De la precariedad habitacional al hogar digno

El sector turístico de Canarias vive una profunda paradoja. Si bien es el motor económico indiscutible del Archipiélago, se enfrenta a una crisis de retención de talento sin precedentes. La principal barrera para que el personal cualificado eche raíces o incluso permanezca en la isla ya no es la falta de empleo, sino la inaccesibilidad a una vivienda digna y asequible, un problema que se acentúa en las zonas de mayor actividad turística como el Sur de Tenerife.

Los datos recientes son alarmantes. El precio del alquiler en Canarias ha escalado a máximos históricos, con incrementos que han llegado a cifrarse en hasta un 70% en el último año en determinados puntos de las islas. Esta situación ha transformado la vivienda en el principal factor de empobrecimiento para muchas familias que, aun trabajando a jornada completa, luchan por llegar a fin de mes.

En este contexto de necesidad, la escasez de mano de obra en el sector se ha cronificado, con miles de vacantes sin cubrir que son el síntoma directo de una calidad de vida decreciente. Es ante esta realidad que Spring Hotels, cadena con profundo arraigo en Tenerife, ha decidido dejar de ser un mero observador y tomar una acción estratégica y de impacto social.

Invertir en el arraigo: Un compromiso tangible

Frente a la queja generalizada, la respuesta de Spring Hotels se materializa en una inversión tangible: la adquisición y rehabilitación integral de dos edificios inacabados en el Sur de Tenerife. Estos esqueletos urbanísticos, parados durante años, no solo abandonarán su estado de degradación, sino que serán transformados en 105 viviendas destinadas al uso de su plantilla con una inversión cercana a los 2,4 millones de euros.

Esta decisión va mucho más allá de una acción de Responsabilidad Social Empresarial (RSE); es una declaración de principios sobre dónde reside el valor de la empresa.

Miguel Villarroya, CEO de Spring Hotels, explica la filosofía que impulsa la iniciativa: «No podemos aspirar a la excelencia turística ni a un crecimiento sostenible si nuestros equipos viven en la incertidumbre habitacional. Para Spring Hotels, la calidad de la experiencia del cliente es inseparable de la calidad de vida de nuestros empleados. Esta inversión es nuestra respuesta asertiva a la crisis y nuestro compromiso a largo plazo con la fidelidad del talento que hace funcionar nuestros hoteles. No es un gasto, sino la inversión más inteligente en el futuro de nuestra marca.»

La estrategia es meridianamente clara: al bonificar el coste de la vivienda y facilitar un acceso cercano a los centros de trabajo, la cadena no solo está dando un beneficio a sus empleados, sino que está invirtiendo directamente en la estabilidad, la reducción de la rotación y el aumento del compromiso, pilares esenciales para garantizar un servicio de máxima calidad en un destino de primer nivel. Esto se suma a su apuesta por los salarios dignos, superando en un 20% la media salarial del sector.

Regeneración urbana y promesa de estabilidad

El proyecto tiene un efecto colateral virtuoso en el ecosistema insular. Al centrarse en la rehabilitación de inmuebles que se encontraban en estado de abandono, Spring Hotels ejerce una función regeneradora:

•Genera Stock Habitacional: La inversión no presiona el mercado de alquiler ya tensionado, sino que crea nuevas unidades de vivienda digna donde antes solo había inmovilismo.

•Dinamización Local: El proyecto de reforma, que se llevará a cabo con criterios de sostenibilidad, se apoyará en empresas de construcción y suministro locales, inyectando actividad económica en el entorno.

La visión es devolver a los trabajadores la posibilidad de arraigo. Miguel Villarroya subraya: «Sabemos que este proyecto liberará una presión enorme sobre nuestros trabajadores. Significa menos gastos fijos, menos horas de desplazamiento y, lo más importante, la posibilidad real de proyectar un futuro y formar una familia en su isla, sin la constante amenaza de la inestabilidad habitacional. Un empleado que se siente cuidado y estable es, sin duda, un empleado más comprometido con la excelencia.»

Liderazgo asertivo para el urismo del mañana

El movimiento de Spring Hotels marca un hito. En un momento donde el sector turístico debate intensamente cómo seguir creciendo y garantizar un modelo sostenible, la cadena tinerfeña da un paso al frente demostrando que la sostenibilidad del modelo de negocio pasa por la sostenibilidad de la vida de quienes lo hacen posible.

Al convertir edificios inacabados en hogares, Spring Hotels no solo construye infraestructura; construye futuro y lealtad. Es la prueba de que el liderazgo empresarial en Canarias implica hoy una responsabilidad activa y tangible con el bienestar social de su comunidad. Es la inversión más estratégica y humana que una marca puede hacer